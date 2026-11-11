Salernitana, La Gumina non accelera. Intervento al ginocchio per Djibril Stop lungo per il mediano mentre la punta vuole provarci fino alla fine. Domani seduta all'Arechi

Non arrivano buone notizie dall'infermeria in casa Salernitana in vista della sfida con il Catania. Questa mattina gli uomini guidati da mister Vito Di Bari hanno svolto un lavoro aerobico e tecnico seguito da partite a campo ridotto. Differenziato per Muhamed Varela Djamanca, Antonino La Gumina e Simone Pieraccini. Gli occhi sono puntati sull'attaccante, bramoso di rientrare tra i disponibili ma costretto a mordere il freno. Domani pomeriggio seduta a porte chiuse all'Arechi.

Lo stop

Tempi più lunghi invece per Malik Djibril. Il mediano si è sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia parziale del ginocchio destro presso il Campolongo Hospital di Eboli. L’intervento è stato effettuato dal dott. Antonio Lambiase ed è perfettamente riuscito. Il calciatore dovrà osservare alcuni giorni di riposo prima di intraprendere il percorso di riabilitazione. Solo allora si stabiliranno i tempi di recupero.