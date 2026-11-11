Battipaglia, irregolare sul territorio italiano: straniero condotto in un Cpr Per il minore che era con lui attivate le procedure di tutela

La Polizia di Stato di Salerno, con personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, ha rintracciato due cittadini georgiani, uno dei quali minorenne, entrambi privi di documenti di identificazione. In particolare, gli operatori sono intervenuti presso un supermercato cittadino a seguito di una segnalazione relativa a un presunto tentativo di furto di generi alimentari. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno consentito di chiarire che la merce, precedentemente occultata dal minore, era stata regolarmente pagata dal maggiorenne prima del superamento delle casse, escludendo pertanto la sottrazione dei prodotti. I due sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato per procedere alla loro identificazione mediante fotosegnalamento.

All’esito degli accertamenti, il maggiorenne è risultato irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora. D’intesa con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, è stato disposto il suo accompagnamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio, previo espletamento degli accertamenti sanitari propedeutici al collocamento nella struttura. Per il minore, accertata l’assenza sul territorio nazionale di persone reperibili esercenti la responsabilità genitoriale, sono state attivate le procedure di tutela previste per i minori stranieri non accompagnati, informando contestualmente la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno.