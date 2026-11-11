Soldati caduti in guerra, riconsegnati i resti alle famiglie: 2 sono salernitani La cerimonia di riconsegna si è svolta venerdì a Bari

Si è svolta venerdì, a Bari, la cerimonia di riconsegna ai familiari dei resti di quattro militari italiani, caduti lontano dalle proprie terre d’origine nel corso della Prima e della Seconda Guerra Mondiale e custoditi presso il Sacrario dei Caduti d’Oltremare.

La restituzione è avvenuta su richiesta degli stessi familiari, grazie all’attività dell’Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa, che ha curato le procedure necessarie per consentire il ricongiungimento dei Caduti con le rispettive comunità di provenienza.

Tra i militari riconsegnati ai propri familiari figura il caporal Maggiore dei Granatieri di Sardegna, Guido Paraboni, nato a Pioltello (MI) il 5 febbraio 1917 e deceduto a Sella Radati (Albania) il 2 dicembre 1940. I suoi resti, rimpatriati nel maggio scorso, saranno tumulati presso il cimitero comunale di Pioltello. Faranno ritorno nelle rispettive città di origine anche il caporale alpino Luca Bich, nato a Valtournenche (AO) il 21 giugno 1916 e deceduto sul fronte albanese il 23 gennaio 1941, che sarà tumulato presso il cimitero comunale di Aosta; il soldato Luigi Iovane, nato ad Angri (SA) l’11 agosto 1881 e deceduto sul fronte albanese il 14 dicembre 1918, che sarà tumulato presso il cimitero comunale di Angri; il soldato di Fanteria Angelo Vassallo, nato a Stella Cilento (SA) il 16 settembre 1911 e deceduto a Barce (Libia) il 2 febbraio 1941, che sarà tumulato presso il cimitero comunale di Stella Cilento.

Ai quattro Caduti saranno tributati gli onori previsti, nel segno del riconoscimento e del rispetto dovuti a quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio del Paese.

Questa di oggi non è solo una commemorazione istituzionale ma è anche è una pagina di profonda umanità. A distanza di decenni tornano da quelle famiglie che non hanno mai smesso di aspettarli. In un’epoca in cui tutto scorre veloce e il mondo a volte sembra dimenticare il valore della pace, la storia di questi soldati ci insegna l'importanza della memoria e del ricordo. Riconsegnare i caduti alle loro famiglie significa affermare che nessuna vita è perduta per sempre nell0oblio e che il sacrificio di chi ha servito il proprio Paese merita eterno rispetto.