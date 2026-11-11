Salerno, trovato in possesso di droga: arrestato un 24enne Rinvenuti e sequestrati anche 8 proiettili

Lo scorso 10 novembre, a Salerno, i carabinieri della Stazione di Salerno-Fratte e quelli della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato un 24enne del posto, indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi.

Nello specifico, a seguito di perquisizione, l'indagato è stato trovato in possesso di circa 45 grammi di hashish, 8 proiettili calibro 380 e 1135,00 euro in contanti verosimilmente provento di attività illecita.