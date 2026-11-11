Allarme bomba nelle scuole: istituti evacuati anche nel Salernitano Forze dell'ordine monitorate in diversi comuni

A seguito dell'invio di una e-mail anonima indirizzata a centinaia di istituti scolastici su tutto il territorio nazionale, nella giornata di oggi si sono svolte operazioni di verifica e controllo di sicurezza.

?L'allarme ha interessato direttamente anche il territorio della provincia di Salerno, in particolare le scuole situate a Vallo della Lucania, Nocera Inferiore e nel comune di Roccapiemonte, dove le squadre dei Vigili del Fuoco, in stretta collaborazione e supporto con le Forze dell'Ordine, sono attualmente impegnate nell'ispezione dei plessi scolastici per verificare la veridicità della minaccia e accertare l'eventuale presenza di ordigni. A scopo precauzionale anche i sindaci di numerosi altri comuni hanno dosposto l'evacuazione delle scuole.

?La situazione, che rientra in una problematica di carattere nazionale gestita con la massima tempestività e attenzione dalle autorità competenti, è stata costantemente monitorata.