Salerno, allarme truffe: falsi vigili urbani contattano al telefono i cittadini L'allarme lanciato dal comando della Polizia Locale

A Salerno falsi agenti della Polizia Municipale contattano telefonicamente i cittadini, presentandosi come appartenenti al Corpo o ad altre Forze dell'Ordine e facendo riferimento a presunti controlli, veicoli rottamati, sequestrati o di provenienza furtiva. A lanciare l'allarme è il Comando di Polizia Municipale di Salerno, che nelle ultime 24 ore ha ricevuto numerose segnalazioni alla Centrale Operativa e al Corpo di Guardia.

Le telefonate, provenienti da diverse utenze, hanno un elemento in comune: gli interlocutori si qualificano falsamente come Vigili Urbani o agenti di polizia municipale, fornendo informazioni che possono generare preoccupazione e allarmismo nei destinatari.

Il Comando di via dei Carrari smentisce categoricamente qualsiasi coinvolgimento del personale del Corpo: queste telefonate non provengono dai propri uffici né da appartenenti al Corpo.

La Polizia Municipale invita pertanto la cittadinanza a prestare la massima attenzione, con particolare riguardo alle persone anziane e a chi vive da solo. In caso di contatti sospetti, la raccomandazione è di rivolgersi immediatamente a un familiare o a una persona di fiducia e di informare il Comando di Polizia Municipale o le Forze dell'Ordine, recandosi direttamente in caserma oppure contattando il numero unico di emergenza 112.

Sul fenomeno sono in corso accertamenti da parte dei Caschi Bianchi, che sottolineano l'importanza della collaborazione dei cittadini per contrastare questo tipo di truffe.

