Salernitana, il tifo alza la voce: "Pazienza finita!". Ecco la linea col Catania Tutte le sigle del tifo si uniscono e varano la contestazione: "Avete sputato sulla nostra dignità"

La Salernitana si ritrova a combattere con un momento nerissimo. La frattura con i tifosi si fa evidente. E con una nota, tutte le sigle del tifo granata si uniscono in una manifestazione di dissenso durissima. La nota: "Avete sputato sulla nostra dignità, calpestato il nostro orgoglio e abusato dei nostri sacrifici. La misura è colma. Questa presa di posizione è la risposta inevitabile ad anni di delusioni, di totale mancanza di serietà e di programmazione da parte di personaggi improponibili, superficiali e strafottenti. Davanti a questa gestione societaria indegna e a una squadra priva di palle e di rispetto per la piazza, l'intera tifoseria è chiamata a raccolta per dare un segnale forte, chiaro e senza precedenti. L'appuntamento per tutti è fissato domenica alle ore 12.15 davanti alla tribuna. Questo invito non è rivolto solo a chi assisterà alla partita, ma è esteso anche a tutti coloro che hanno deciso di non entrare allo stadio o che da tempo hanno scelto di non frequentarlo più: vi aspettiamo per un momento di confronto cruciale e per dare ulteriore forza e compattezza alla nostra decisione. La presenza di ognuno è fondamentale per dimostrare l'unità assoluta della nostra piazza.

Le decisioni

La linea da seguire è una sola e non si discute:

* Per i primi 45 minuti i gradoni dovranno restare deserti, ci raduneremo nel piazzale antistante la tribuna. Lasceremo lo stadio spoglio, senza striscioni, senza bandiere e nel silenzio più totale e spettrale. Dovranno guardare quegli spalti vuoti e capire che senza di noi SONO IL NULLA. Dovranno sentire il gelo e la vergogna di giocare in un clima surreale, perché questo è l'unico spettacolo che una società incompetente e una squadra di comparse meritano. Chiunque entrerà prima o deciderà di non aggregarsi alla protesta sarà complice di questo scempio. Per un tempo intero, la nostra assenza farà più rumore di qualsiasi coro.

SI ENTRA AL SECONDO TEMPO.

* Al fischio d'inizio della ripresa varcheremo i cancelli compatti. Saremo in curva solo per far capire cos'è questa piazza, per contestare faccia a faccia con chi sta calpestando la nostra dignità e il nostro amore per questa maglia.

Nessun passo indietro, nessuna giustificazione. CHIUNQUE abbia a cuore il rispetto per Salerno non potrà non condividere e non potrà non schierarsi al nostro fianco. Questa non sarà una protesta isolata, né tantomeno un episodio destinato a esaurirsi nell'arco di una sola giornata. Andremo avanti a oltranza e fin quando lo riterremo opportuno. La nostra posizione resterà ferma e la mobilitazione continuerà anche nelle prossime gare casalinghe, attraverso ulteriori iniziative che verranno valutate e comunicate di volta in volta.

La nostra PAZIENZA È FINITA, ma la voglia di difendere la nostra storia, i nostri colori e il nostro credo non finirà mai!"