"Salernitana, uniamoci!". La mano tesa di Faggiano trova il dissenso dei tifosi Il ds prova a smorzare il clima di "esasperazione". Il mondo del tifo però si allontana dai granata

“Meglio che venga insultato io piuttosto che i calciatori, ma si sta esasperando troppo la situazione”. Daniele Faggiano non ha usato giri di parole. Nel lungo incontro con la stampa nel ventre dell’Arechi, il direttore sportivo prova a fare da parafulmine, cerca di stemperare i toni, provando a far divincolare la squadra da una morsa che fa mancare l’aria. La crisi di risultati, la classifica mortificante, i veleni post-sconfitta con l’Inter Under 23 e le ore successive la sfida di Sesto San Giovanni che hanno incendiato un ambiente già elettrico.

“Dobbiamo unirci”

Ci ha messo la faccia il direttore sportivo dopo ore di riflessione in seno alla società non solo sulla scelta del ritiro prepartita ma anche per parare una situazione ambientale già degenerata. E le parole del ds non sono state considerate convincenti dai tifosi e dagli utenti social granata che hanno riversato tutto il loro livore. Faggiano ha provato ad alzare lo scudo: “Dobbiamo stringerci e cercare di uscirne tutti insieme con l’aiuto di ogni componente, tifosi, stampa, società, staff e squadra ovviamente”.

Niente mano tesa

Da quel che filtra però, dopo gli striscioni che hanno fatto rumore sia nella nottata di sabato al ritorno della squadra dalla Lombardia sia nel tardo pomeriggio di domenica nei pressi del Vestuti, la tifoseria dovrebbe alzare la voce domenica all’Arechi. Si prevedono iniziative per manifestare il proprio dissenso, combattere lo spettro di un’altra annata fallimentare. La falsa partenza ha alimentato veleno, cancellato ogni alibi. Ora tocca alla squadra, sola, cercare di raddrizzare il tiro.