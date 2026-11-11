Catania, che assenza con la Salernitana: si ferma Di Gennaro Problema muscolare per il leader difensivo degli etnei. Longo studia le soluzioni

Un'assenza importante. Il Catania si prepara alla super sfida con la Salernitana ma deve fare i conti con una defezione pesante. Costa caro a Matteo Di Gennaro lo stop patito nel secondo tempo della sfida con il Sorrento. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il calciatore hanno certificato un problema di lieve entità ma che lo costringerà a saltare il big match di domenica all'Arechi. Una defezione pesante per Longo che sulla solidità dello stopper aveva poggiato la ricerca di equilibrio dopo una partenza complicata. Senza Di Gennaro in campo, nelle prime quattro il Catania ha perso tre volte vincendone una. Da quando è rientrato, la squadra ha vinto sei volte, perdendone due e pareggiandone una, quella col Barletta.

Le soluzioni

Longo ora fa i conti con le alternative. Si valuta la possibile riconferma dell'assetto a tre con Cabianca (verso il rientro), Ierardi, Allegretto. Altrimenti si potrebbe ricorrere alla difesa a quattro con Cabianca la linea potrebbe essere costruita con l’ex Salernitana a destra, Ierardi e Allegretto centrali, con Masciangelo a sinistra.