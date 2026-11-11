Cavese, apprensione per Awua. E la Salernitana osserva Attesa per gli esami per il mediano blufoncè. Faggiano lo seguì già nello scorso gennaio

Uno scontro di gioco durissimo. Che le condizioni di Theophilus Awua non fossero delle migliori si era capito sin da subito. Nei primi minuti della sfida con il Barletta, il numero cinque della Cavese è stato vittima di un durissimo scontro. Immediatamente soccorso, il regista dei metelliani ha provato a rientrare in campo ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Esami per il mediano

Il problema dovrebbe interessare il ginocchio destro di Awua, con attesa per gli esami per capire se si è trattato di una semplice botta da dover smaltire nelle prossime ore o giorni oppure qualcosa di più. La Cavese spera di non dover fare i conti con un guaio serio per uno dei pilastri del gioco di Masitto. Sin qui Awua è stato uno dei trascinatori, uomo d'ordine e soprattuto equilibratore dei metelliani. E non è un mistero l'interesse della Salernitana: Faggiano lo corteggiò già lo scorso gennaio. Ora, alla luce delle difficoltà in mediana, chissà che il numero cinque dei metelliani non possa diventare una nuova suggestione.