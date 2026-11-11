Salernitana, incroci (e rimpianti) tra guantoni: Galeotti sfida Dini Fari puntati sui due estremi difensori. In estate Faggiano ha scelto l'ex Trapani

Sfida fra numeri uno. Nelle sliding doors fra Salernitana e Catania ci sono anche i destini diversi dei rispettivi estremi difensori. Da una parte Cesare Galeotti, dall'altra Andrea Dini. Avventure che hanno rischiato in estate anche di avere un punto di contatto, quando la Salernitana inizialmente puntò su Galeotti per riempire il vuoto dopo gli addii di Donnarumma e Brancolini senza perdere di vista Dini. L'estremo difensore era in uscita dal Catania dopo un'annata super. Il ds Faggiano lo aveva corteggiato a lungo, incassando però le richieste importanti degli etnei per la cessione del numero uno. Poi la fiducia in Galeotti e la volontà di puntare sull'ex Trapani.

Stagioni a confronto

Alla fine Dini è rimasto a Catania, nonostante le tante richieste placate dalle richieste esose di club e calciatore. E il portiere si è preso nuovamente i pali degli etnei con un rendimento super. Longo, che inizialmente lo aveva fatto scivolare indietro nelle gerarchie, gli ha affidato la titolarità: da allora nove sfide con appena sette gol subiti e quattro clean-sheet. Per Galeotti invece, dopo una partenza positiva, le difficoltà non solo legate al momento della squadra granata. Appena due clean sheet stagionali, diciassette reti in tredici gare. Numeri tutt'altro che esaltanti. E la decisione del club di affidarsi anche all'esperienza di Perina sullo sfondo.