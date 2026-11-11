Serre, mezzi acustici non consentiti: nei guai due cacciatori Sequestrati anche due fucili da caccia e 93 cartucce

I militari del Nucleo Carabinieri forestale di Acerno ,coadiuvati dalla Centrale Operativa dei carabinieri di Eboli, hanno deferito alla competente autorità giudiziaria due cacciatori, residenti rispettivamente nel comune di Angri e di San Marzano sul Sarno. Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, i due sarebbero stati sorpresi in località "Ionda" - nel comune di Serre - mentre esercitavano l'attività venatoria utilizzando richiami elettroacustici non consentiti.

I militari, nel corso dell'attività di controllo, hanno sottoposto a sequestro penale due richiami elettroacustici, due fucili da caccia, 93 cartucce e tre allodole abbattute. L'operazione si inserisce nelle attività intraprese dai Nuclei carabinieri forestali contro le attività di bracconaggio, considerate fortemente impattanti per la fauna selvatica e gli ecosistemi.