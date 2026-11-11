Fisciano, tenta di lanciarsi dal cavalcavia dell'autostrada: la Polizia lo salva Gli agenti sono riusciti a bloccarlo prima che potesse lasciarsi

La Polizia di Stato di Salerno nei giorni scorsi, durante lo svolgimento di servizi di controllo finalizzati alla tutela della sicurezza stradale e alla prevenzione delle condotte illecite, ha sventato il tentativo di un giovane di lanciarsi da un cavalcavia. In particolare, nei pressi dello svincolo di Fisciano, sul raccordo autostradale Salerno Avellino, personale della Polizia di Stato in servizio presso la Polizia Stradale di Eboli ha notato una persona che, dopo aver oltrepassato la ringhiera posta a protezione del transito pedonale, si sporgeva pericolosamente da un cavalcavia.

Gli agenti, arrestato il veicolo di servizio in sicurezza, si sono avvicinati lentamente all'uomo, cercando di tranquillizzarlo. Il giovane, che appariva assente e non rispondeva alle domande che gli venivano rivolte, reggendosi con un braccio alla ringhiera si sporgeva nel vuoto. Gli operatori sono riusciti a bloccarlo prima che potesse lasciarsi cadere e lo hanno affidato ai sanitari, nel frattempo giunti sul posto. L'intervento si colloca nell'ambito delle attività di prevenzione assicurate quotidianamente dalla Polizia Stradale sull'autostrada A2 del Mediterraneo, per garantire la vigilanza stradale e assicurare la sicurezza degli utenti.