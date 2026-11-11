Agguato di fuoco a Pontecagnano Faiano: in carcere un 18enne ed un 29enne Dovranno rispondere di tentato omicidio in concorso

Nel Salernitano un 18enne ed un 29enne sono finiti in carcere con l'accusa di tentato omicidio in concorso. Ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Salerno ed i carabinieri della stazione di Battipaglia.

I fatti risalgono alla serata del 23 ottobre scorso, quando un giovane si era presentato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Salerno asserendo inizialmente di essere rimasto vittima di un incidente stradale a Pontecagnano Faiano. I sanitari avevano tuttavia riscontrato lesioni d'arma da fuoco alla mano sinistra e al piede destro, con una prognosi di 21 giorni. Le attività investigative svolte sul posto dalla Squadra Mobile avevano permesso di acquisire primi elementi utili ad orientare le indagini.

Le successive indagini, condotte in stretta collaborazione tra la Squadra Mobile e l'Arma dei Carabinieri e coordinate dalla Procura di Salerno, hanno previsto l'analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza della zona e i riscontri derivanti dai riconoscimenti fotografici. Elementi che hanno consentito di delineare un solido quadro probatorio a carico dei due indagati, individuando nello specifico sia l'esecutore materiale dell'azione di fuoco sia il soggetto che alla guida dell'autovettura impiegata nell'agguato ne aveva garantito il supporto logistico. Il 18enne ed il 29enne sono stati rintracciati presso i rispettivi domicili e condotti in carcere a Salerno.



