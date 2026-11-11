Pugilato, Antonio Moffa si laurea campione italiano Under 15 Straordinaria affermazione per l'atleta dell'Olympic Planet di Mercato San Severino

Dal 3 al 8 novembre si sono svolte a Foggia, presso il Palazzetto dello Sport ”Preziuoso”, le fasi finali del campionato Italiano di pugilato Under 15, indette dalla Federazione Pugilistica Italiana, che ha visto in scena ben 260 atleti provenienti dall’intera penisola per darsi battaglia sui due ring allestisti e trasmessi in diretta su Italia Boxe TV. Cinque giornate di incontri dedicate ad una disciplina che coniuga agonismo, educazione, rispettoe formazione. A laurearsi campione d’italia di pugilato il fighter della società sportiva Olympic Planet di Mercato San Severino, Antonio Moffa, allenato dai tecnici federali Gennaro e Gianluigi Moffa. Il percorso per raggiungere il titolo è stato lungo e tortuoso, ma ha migliorato la resilenza e la tenacia del campione irnino.

Un campionato che parte da lontano con il campionato regionale Campania all’inizio di ottobre e si conclude con una netta vittoria di Antonio sul forte atleta della Medaglia D’oro, Daniele Grillo. Nel frattempo, prima della finale nazionale del campionato, il giovane è stato convocato in nazionale per partecipare al Campionato Europeo di Boxe in Turchia nel corso del quale ha ben figurato, sconfiggendo nettamente i campioni di Irlanda e Moldavia, fermandosi ai quarti di finale contro il campione scozzese in un incontro caratterizzato da un verdetto molto dubbio che ha scatenato le proteste della delegazione italiana.

Al rientro il 26 ottobre le ultime rifiniture per il campionato con i maestri Gennaro e Gianluigi Moffa prima della partenza per Foggia dove Antonio Moffa ha affrontato il campione del Piemonte, Federico Chirico, battuto con un netto 5 a 0. Giovedì 3 novembre il campione sanseverinese ha dovuto affrontare il veloce campione dell’Emilia Romagna, Thomas De Rosa che ha sferrato dei colpi veloci e potenti, ma tuttavia non è riuscito a scalfire il campione campano Moffa, che con i suoi spostamenti rapidi e tecnica repentina gli ha inflitto duri colpi sia al viso che al corpo vincendo 5 a 0.

Sabato Moffa ha dovuto affrontare il forte campione pugliese Maati Molinari . Il match è però stato a senso unico, con Antonio Moffa che è riuscito ad arrivare in finale contro il campione lombardo Giuseppe Geraci. Anche nell'ultimo incontro Moffa è stato impetuoso e veloce, bruciando sempre il suo avversario e vincendo nettamente il titolo italiano con un netto 5 a 0.

“Siamo contenti e felici per Antonio e per noi - hanno dichiarato all’unisono i maestri Gennaro e Gianluigi Moffa, rispettivamente lo zio e il papà -. E’ stato un ultimo periodo molto impegnativo per Antonio, con numerose competizioni e numerosi match, che ha messo a dura prova la mentalità e resilenza. Un periodo molto stressante dal punto di vista psicologico, fisico e scolastico. Tuttavia questo risultato ci fa ben sperare per un roseo futuro e per il contributo che Antonio può dare al movimento pugilistico e agli sport da combattimento. Antonio è un ragazzo solare e non si tira mai indietro, nonostante le delusioni che la vita ci può riservare. Questo periodo sicuramente ha migliorato la sua emotività e sicurezza personale. Siamo felici per lui”.

Al termine il responsabile della nazionale Patrizio Oliva lo ha premiato dichiarando: “Antonio sei stato eccezionale. Meritavi questo titolo e te lo sei preso con forza e caparbietà. Meritavi sicuramente di più al campionato europeo, eri sicuramente da medaglia d’oro. Sei stata la nostra giusta scelta”. La società sportiva continua a regalare emozioni all’intera comunità e alla provincia di Salerno.