Carburanti alle stelle, torna il fenomeno del furto di benzina e diesel Due persone beccate dai carabinieri: "svuotavano" auto di privati e aziende

I Carabinieri della Stazione di Padula hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di due persone, di 37 e 29 anni, indagate per furto aggravato. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura.

Il 37enne è stato sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di appartenenza. Per il 29enne, invece, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.

I FURTI DI CARBURANTE

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tra febbraio 2025 e ottobre 2026, a Padula, i due indagati avrebbero sottratto ingenti quantitativi di carburante dai veicoli di privati cittadini e aziende.

LE INDAGINI

Le attività investigative, condotte dai Carabinieri attraverso gli accertamenti del caso e l'analisi degli elementi raccolti, hanno consentito di risalire all'identità dei presunti responsabili. Questo ha permesso all'Autorità giudiziaria di adottare i provvedimenti cautelari.