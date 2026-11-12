Musso (Ccsc) a 'Granatissimi': "La tifoseria si è unita in questa protesta" Il presidente del Ccsc a Ottochannel: "Sappiamo che è difficile avere una contestazione unitaria"

Francesco Musso, presidente del Centro Coordinamento Salernitana Clubs, racconta lo stato d’animo della tifoseria ai microfoni di OttoChannel. Nel corso di ‘Granatissimi’, uno degli esponenti del tifo analizza la presa di posizione del tifo granata con la contestazione che inizierà con il Catania: “Mettere d’accordo tutti i componenti di una famiglia non è facile, pensa una tifoseria con tutti i gruppi. C’erano strade diverse su come muoversi e abbiamo dovuto prima trovare la quadra e poi organizzare questa forma di protesta. Non è facile perché c’erano opinioni diverse. Ora si partirà col Catania, poi decideremo di settimana in settimana per avere una linea unitaria. Andremo avanti fino alla fine del campionato ma decideremo poi come muoverci”.

“Idea comune”

Musso spiega: “Questa forma di protesta è nata da un’idea comune. Sappiamo già che con due vittorie di fila la gente chiederà di entrare. E ricordo quanto successe con la Carrarese due campionati fa, quando decidemmo per 15’ di contestazione ma ai gol della squadra tutti chiesero di entrare. Ora si è scelta questa strada ma siamo consapevoli che Salerno non è pronta ad alcune forme di contestazione unitarie. Anche perché ci sono quasi 7mila abbonati e non posso vietare a tutti l’ingresso. Intanto bisognava dare un segnale e non credo sarebbe stato giusto partire con una diserzione totale. Tanti danno colpa al pubblico per le pressioni, per la possibilità che incide sulla partita. Ma in campo vanno i calciatori, sono professionisti e sono pagati per sostenere le pressioni”.

“Contestiamo Iervolino”

Poi l’analisi sul rapporto con Iervolino: “Abbiamo contestato il patron per gran parte dello scorso campionato, poi con i playoff ci siamo concentrati su un obiettivo che sarebbe stato importante per l’intera piazza. Ma non è vero dire che non abbiamo contestato questo patron e questa società, anche perchè in questa dirigenza mancano uomini di calcio con i quali discutere e parlare”.