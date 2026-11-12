Salernitana, Di Bari spera in due rientri. Col Catania due ballottaggi Il tecnico granata fa le prove generali all'Arechi ma fa i conti con dubbi di formazione e non solo

Le prove generali arriveranno questo pomeriggio, nel chiuso dell'Arechi. La Salernitana scenderà in campo nel Principe degli Stadi e saggerà non solo il terreno di gioco ma anche quello che sarà l'ambiente che attenderà domenica i granata. Lo stadio sarà verosimilmente vuoto, almeno per i primi 45', effetto della contestazione che la tifoseria porterà avanti con forza nel prepartita e anche nel corso delle prossime settimane.

Occhi in infermeria

Di Bari spera anche in qualche iniezione di energia. E confida in qualche recupero. In difesa, dopo gli acciacchi alla schiena, Celiento ci sarà. Fari anche su Pieraccini. Il problema muscolare che lo aveva fermato nelle scorse settimane è alle spalle. L'ex Cesena punta ad una convocazione. Ci spera anche La Gumina per il quale però non si correranno rischi.

I ballottaggi

Tanti i dubbi invece che accompagnano Di Bari nella marcia d'avvicinamento alla super sfida dell'Arechi. Soprattutto in difesa, con l'idea di una difesa bloccata per lasciare campo alla verve di Llano e Achik sulle corsie che si scontra con la possibilità di una Salernitana camaleontica, con Villa nel ruolo di terzino sinistro per una difesa che con Celiento, Capuano e Heinz contemporaneamente in campo potrebbe anche passare a tre in fase di non possesso.