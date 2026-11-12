Salernitana, Di Bari spera in due rientri. Col Catania due ballottaggi

Il tecnico granata fa le prove generali all'Arechi ma fa i conti con dubbi di formazione e non solo

salernitana di bari spera in due rientri col catania due ballottaggi
Salerno.  

Le prove generali arriveranno questo pomeriggio, nel chiuso dell'Arechi. La Salernitana scenderà in campo nel Principe degli Stadi e saggerà non solo il terreno di gioco ma anche quello che sarà l'ambiente che attenderà domenica i granata. Lo stadio sarà verosimilmente vuoto, almeno per i primi 45', effetto della contestazione che la tifoseria porterà avanti con forza nel prepartita e anche nel corso delle prossime settimane.

Occhi in infermeria

Di Bari spera anche in qualche iniezione di energia. E confida in qualche recupero. In difesa, dopo gli acciacchi alla schiena, Celiento ci sarà. Fari anche su Pieraccini. Il problema muscolare che lo aveva fermato nelle scorse settimane è alle spalle. L'ex Cesena punta ad una convocazione. Ci spera anche La Gumina per il quale però non si correranno rischi.

I ballottaggi

Tanti i dubbi invece che accompagnano Di Bari nella marcia d'avvicinamento alla super sfida dell'Arechi. Soprattutto in difesa, con l'idea di una difesa bloccata per lasciare campo alla verve di Llano e Achik sulle corsie che si scontra con la possibilità di una Salernitana camaleontica, con Villa nel ruolo di terzino sinistro per una difesa che con Celiento, Capuano e Heinz contemporaneamente in campo potrebbe anche passare a tre in fase di non possesso. 

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