Catania, Longo col dubbio Di Gennaro: un 'big' può cambiare posizione Le condizioni del difensore sono oggetto di riflessione per Longo che valuta soluzioni

Gli esami strumentali si sono rivelati meno pesanti del previsto. Anzi, il Catania fa i conti con le condizioni non ottimali di Di Gennaro. Il difensore era uscito malconico dalla sfida con il Sorrento. Immediato l'allarme scattato in casa etnea. Gli esami però permettono di tirare un sospiro di sollievo. Di Gennaro potrebbe addirittura farcela a rientrare tra i convocati, con palla che passerà a Longo e allo staff medico per un eventuale impiego. Se Di Gennaro dovesse farcela verrà gettato nella mischia, altrimenti Quaini potrebbe essere arretrato sulla linea dei difensori per prendere il posto di Di Gennaro. Lo ha già fatto, potrebbe essere spostato di ruolo, mentre in mediana agirebbero Vallocchia e Caligara.

Altri due in dubbio

La squadra, intanto, ha continuato gli allenamenti al centro sportivo di Torre del Grifo, monitorando le condizioni non solo di Di Gennaro, ma anche di Cabianca che rimane in forte dubbio per la gara di domenica a Salerno. Qualche speranza, invece, di rientro per Torrasi che potrebbe quanto meno rientrare nella lista delle convocazioni. Il centrocampista non gioca dal 17 ottobre scorso: 33 minuti in mischia a Potenza al posto di Quaini.