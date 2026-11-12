Malore alla guida: invade la corsia opposta, perde la vita un 66enne Prima l'urto contro il guard rail, poi con un altro veicolo guidato da una donna, rimasta ferita

Un uomo di 66 anni è morto a Scafati, nel Salernitano, dopo aver perso il controllo della propria auto, probabilmente a causa di un malore. L'incidente è avvenuto in località Bagni. Quella del malore è una prima ricostruzione, in attesa di conferme.

LA DINAMICA

Secondo i primi accertamenti, la vettura ha invaso la corsia opposta. Ha urtato prima il guardrail e poi un'altra auto, guidata da una donna, che ha riportato ferite lievi.

I SOCCORSI

Sul posto sono intervenuti un'automedica e un'ambulanza. Per l'uomo, che era alla guida di una monovolume, non c'è stato nulla da fare.

I RILIEVI

I rilievi e la ricostruzione della dinamica sono affidati agli agenti della polizia locale di Scafati.