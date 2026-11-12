Malore alla guida: invade la corsia opposta, perde la vita un 66enne

Un uomo di 66 anni è morto a Scafati, nel Salernitano, dopo aver perso il controllo della propria auto, probabilmente a causa di un malore. L'incidente è avvenuto in località Bagni. Quella del malore è una prima ricostruzione, in attesa di conferme.
LA DINAMICA
Secondo i primi accertamenti, la vettura ha invaso la corsia opposta. Ha urtato prima il guardrail e poi un'altra auto, guidata da una donna, che ha riportato ferite lievi.
I SOCCORSI
Sul posto sono intervenuti un'automedica e un'ambulanza. Per l'uomo, che era alla guida di una monovolume, non c'è stato nulla da fare.
I RILIEVI
I rilievi e la ricostruzione della dinamica sono affidati agli agenti della polizia locale di Scafati.