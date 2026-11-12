Cavese, i tifosi in coro: "Sottoscriviamo gli abbonamenti" La Curva Sud Catello Mari e il richiamo al popolo metelliano: "Un atto di fede verso i nosti colori"

“Perché Cavese e Curva sono un legame scritto nella storia, custodito nel cuore e destinato a non finire mai”. La Curva Sud Catello Mari si schiera ancora una volta al fianco della Cavese e chiede a gran voce di sostenere la società sottoscrivendo gli abbonamenti. “Avevamo detto che, una volta rimosse le reti, saremmo tornati a sottoscrivere l'abbonamento in Curva Sud. Oggi, con l'apertura della nuova campagna abbonamenti, siamo pronti a farlo. Accogliamo con soddisfazione questo primo traguardo, ben coscienti che ci sia ancora tanto da fare per avere uno stadio e una struttura all'altezza della nostra città e della sua tradizione calcistica”, si legge in una nota del cuore pulsante blufoncè.

“Adesso, però, vogliamo guardare avanti e rivolgerci a tutta la nostra gente. L'abbonamento è un atto di fede, appartenenza e amore verso questi colori. Sottoscrivere l'abbonamento in Curva Sud significa innanzitutto assicurarsi il proprio posto nella nostra casa, ma soprattutto rinnovare una promessa, confermare una fedeltà che non conosce condizioni: quella verso i nostri Nove Scalini.

Significa esserci, sempre e comunque, al di là di ogni pronostico, categoria e difficoltà. Perché la Curva non è soltanto un settore dello stadio, ma il cuore pulsante di una fede senza confini. Una risposta così rilevante da parte della piazza dovrà essere anche uno stimolo per la società e per il presidente. Una passione tanto grande merita di essere accompagnata da ambizione, programmazione e dalla volontà di costruire qualcosa ancora di più importante. Perché quando una comunità dimostra un attaccamento simile, anche chi la guida deve trovare la forza e il coraggio di alzare l'asticella.

Noi siamo pronti a fare la nostra parte, come abbiamo sempre fatto. Con il desiderio di vivere nuove emozioni e conquistare traguardi sempre più prestigiosi. SENZA LIMITI, TUTTI INSIEME! Questo è un punto di partenza, non un punto di arrivo. Il cammino è ancora lungo, gli obiettivi numerosi e la determinazione nel raggiungerli ancora più forte. Con onore e dedizione, con la voglia di tifare e lottare per la nostra maglia senza mai risparmiarci. È questo il senso di esserci, non un'abitudine ma una scelta consapevole, che si rinnova ogni giorno”.