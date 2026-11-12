Salernitana, verso il Catania seduta all’Arechi sotto gli occhi della dirigenza Presenti i dirigenti Pagano, Alfano e Faggiano. Pieraccini rientra, Di Bari pensa a novità

Lo sguardo concentrato e il lungo conciliabolo mentre i calciatori calcano il prato dell’Arechi. Il momento in casa Salernitana è delicato. In attesa di dare il via domani al ritiro prepartita, con le riflessioni su un possibile contatto con Danilo Iervolino, il principe degli Stadi ha ospitato gli uomini di Di Bari per una lunga seduta tecnico-tattica sotto gli occhi dell’amministratore delegato Umberto Pagano, del direttore operativo Gennaro Alfano e del direttore sportivo Daniele Faggiano.

I dubbi

Si svuota l’infermeria con il rientro in gruppo di Pieraccini. L’ex di turno può rappresentare un’opzione in caso di difesa a quattro e innalzamento della posizione di Llano. Altrimenti, davanti all’argentino se dovesse essere ancora riconfermato inizialmente da terzino, possibilità per Cardoni. Achik agirebbe da ala sinistra in un centrocampo che ha in De Boer un riferimento, mentre Gyabuaa prova ad insidiare Tascone. In difesa Capuano, Heinz e uno fra Zoia e Anastasio. In attacco si riparte da D’Ursi e Lescano. Continua a lavorare a parte La Gumina mentre tempi lunghi per Djibril.