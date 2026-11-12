Festival Internazionale del Cinema di Salerno, tutto pronto per il grande evento Si celebra l'ottantesima edizione: in lizza oltre 300 opere cinematografiche da circa 40 Paesi



Al via l’80ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, uno degli appuntamenti storici del panorama cinematografico italiano, che dal 23 al 28 novembre 2026 tornerà a trasformare la città in un luogo di incontro tra cinema, cultura, formazione e spettacolo.

Un traguardo importante per una manifestazione che continua a rinnovarsi, mantenendo salda la propria vocazione internazionale e rafforzando il legame con il territorio, le istituzioni, il mondo della scuola e le nuove generazioni.

Alla conferenza stampa la direttrice artistica Paola De Cesare, Tullio Benissone, avvocato, scrittore e filmmaker, il responsabile delle relazioni istituzionali Gaetano Amatruda, il presidente della Banca Campania Centro Camillo Catarozzo, il presidente della Fondazione Carisal Domenico Credendino, il professor Rino Cuccurullo dell'Università degli Studi di Salerno, il vicepresidente del Consorzio Asi Gianluca Calabrese e Rajae Bezzaz, reporter televisiva, conduttrice radiofonica, attrice e autrice. Le conclusioni affidate al vicesindaco di Salerno, Nino Savastano. Presente una delegazione della Rea Academy ed all’appuntamento giunto un saluto del Presidente della Camera di Commercio Andrea Prete e dell’assessore regionale al Turismo Enzo Maraio.

Oltre 300 opere cinematografiche provenienti da circa 40 Paesi testimoniano la dimensione internazionale di questa edizione, che vedrà la partecipazione di autori, registi, attori e professionisti del settore audiovisivo.

Il Festival, con la direzione artistica di Paola De Cesare e la regia di Alessandro Bencivenga, proporrà un calendario particolarmente ricco, articolato tra proiezioni cinematografiche, incontri, workshop, iniziative culturali e tre importanti esposizioni dedicate alla storia e ai protagonisti del cinema.

Particolare attenzione sarà riservata ai giovani. Dal 23 al 28 novembre, durante la settimana del Festival, le proiezioni mattutine saranno dedicate alle scuole, mentre quelle pomeridiane delle opere in concorso saranno gratuite e aperte a tutti. Un'opportunità per avvicinare studenti, famiglie e cittadini al linguaggio cinematografico e alla cultura dell'audiovisivo. L'edizione celebrativa vedrà anche la partecipazione della Regione Campania, attraverso l'Agenzia AReTur, a conferma del valore culturale e promozionale della manifestazione.

“Sarà un grande evento di cultura, cinema e spettacolo, ma anche un’occasione di confronto e riflessione su temi importanti che attraversano la nostra società. Abbiamo costruito un programma ricco e di qualità, capace di coinvolgere grandi protagonisti del cinema, giovani, scuole e cittadini. Vogliamo che il Festival sia sempre più un luogo aperto, nel quale il cinema diventi strumento di conoscenza, crescita e partecipazione. Celebrare ottant’anni di storia è per noi motivo di orgoglio, ma soprattutto uno stimolo a guardare al futuro, valorizzando i talenti e rafforzando il legame con la città e con il territorio”, dichiara Paola De Cesare, direttrice artistica del Festival Internazionale del Cinema di Salerno.

L'anteprima del 10 novembre: la magia delle colonne sonore

Il percorso verso l'80ª edizione ha già preso il via martedì 10 novembre, presso il Liceo Alfano I di Salerno, con un evento speciale dedicato alle più belle colonne sonore che hanno segnato la storia del grande schermo.

Protagonista dell'incontro Stefano Piccirillo, storica voce della radio italiana, conduttore, autore radiofonico e televisivo e docente di comunicazione, che ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra musica, cinema ed emozioni.

Ad arricchire l'appuntamento, la partecipazione dell'Orchestra PercussionAmo del Liceo Alfano I, che ha contribuito a rendere l'evento un'occasione di incontro tra linguaggi artistici e formazione musicale.

Gli appuntamenti che anticipano il Festival

Il programma proseguirà venerdì 13 novembre, alle ore 18.30, presso l'Auditorium del Convitto Nazionale Torquato Tasso, con una serata organizzata in collaborazione con la Federazione Regimén Salerni, dedicata alla cultura, alla storia, alle tradizioni e all'identità salernitana.

Nel corso dell'incontro sarà presentato il libro Regimén Salerni. La Cucina della Salute di Massimo Carmando. Seguirà la proiezione del docufilm Arcana – La leggenda del Ponte dei Diavoli, diretto da Alfonso Della Rocca, con la partecipazione dell'attore Massimo Bonetti. Al termine è previsto un dibattito con il pubblico.

Mercoledì 18 novembre, alle ore 10.00, il Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno ospiterà una masterclass di scrittura creativa con Angelo Coscia, scrittore, esperto di scrittura creativa e narrastorie. Un appuntamento formativo dedicato al racconto, all'immaginazione e alla costruzione delle storie.

Giovedì 19 novembre, alle ore 19.30, presso il Piccolo Teatro Portacatena, si terrà la proiezione dell'antologia Il cibo nel cinema di Aldo Fabrizi, del regista Francesco Capuano, in collaborazione con il Fitzcarraldo Cineclub. All'incontro parteciperanno Francesco Arcidiacono, presidente del Fitzcarraldo Cineclub, e Paola De Cesare per i saluti istituzionali. Interverranno inoltre il regista Francesco Capuano, i critici cinematografici Pietro Ammaturo e Stefano Valva, lo psichiatra e psicoterapeuta Davide Amendola e la creative manager Mariangela Mandia, di Sistema Bellezza Management. A moderare l'incontro sarà lo storytelling coach Antonio Monizzi.

Dal 23 novembre il cinema protagonista: proiezioni gratuite e incontri con gli artisti

Da lunedì 23 novembre prenderà ufficialmente il via la settimana del Festival, con un calendario di proiezioni e iniziative che coinvolgeranno studenti, appassionati e cittadini.

Le mattinate saranno riservate alle scuole, con proiezioni e momenti di confronto, mentre nel pomeriggio e in serata saranno presentate gratuitamente le opere in concorso nelle diverse sezioni ufficiali: lungometraggi, cortometraggi, documentari, animazione, Videoscuola, Discovery Campania, Uno sguardo sul mondo, Eco Film e Cinema del Futuro.

Martedì 24 novembre, alle ore 11.00, presso il Cinema Teatro Augusteo, spazio alle nuove forme di comunicazione con un incontro dedicato ai ragazzi e al mondo dei social media. Protagonisti gli influencer Luca Bruno, Rosario Minervini e Nico Caprio, insieme al content creator Pino Cuozzo.

Un appuntamento pensato per avvicinare le nuove generazioni al racconto audiovisivo, alla creatività digitale e ai nuovi linguaggi della comunicazione.

Il 25 novembre un incontro contro la violenza sulle donne

Mercoledì 25 novembre, alle ore 10.00, presso il Convitto Nazionale di Salerno, il Festival dedicherà un importante momento di riflessione alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

L'incontro vedrà la partecipazione di Paola De Roberto, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno; Antonio Montuori; Francesca Carpinelli, coordinatrice del Centro Antiviolenza Febe; Irene Caravano, sociologa del Centro Antiviolenza Febe; del regista Giuseppe Arena e dello storytelling coach Antonio Monizzi. A moderare sarà lo scrittore Tullio Benissone.

Durante la mattinata saranno proiettate opere cinematografiche dedicate al tema, tra cui il cortometraggio Marinella di Giuseppe Arena, il documentario Per Chi di Alessandro Spallino e il cortometraggio Donne che ce l'hanno fatta della Fondazione Crisalide. Un'occasione per utilizzare il linguaggio del cinema come strumento di sensibilizzazione, educazione e confronto su una delle grandi emergenze sociali del nostro tempo.

Il 26 novembre Angelo Maggi e l'evento finale di «In mezzo a tutto il Sole dimora 2026»

Giovedì 26 novembre, alle ore 9.30, presso il Cinema Teatro Augusteo, si terrà un workshop dedicato all'arte del doppiaggio con Angelo Maggi, celebre attore e doppiatore, voce italiana di Tony Stark/Iron Man e di numerosi personaggi interpretati da Tom Hanks. L'incontro consentirà ai giovani di conoscere da vicino il lavoro del doppiatore, le tecniche di interpretazione vocale e il rapporto tra voce, recitazione e cinema.

Alle ore 18.00 si aprirà l'evento finale di «In mezzo a tutto il Sole dimora 2026», concorso rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che promuove la divulgazione delle discipline STEM attraverso il linguaggio cinematografico e la visione di film selezionati. Promosso da UNI IN STRADA APS, in collaborazione con il Comune di Salerno ed il Festival Internazionale del Cinema Salerno, il progetto valorizza il dialogo tra scuola, università e territorio e si inserisce nella tappa salernitana di Futuro Remoto, organizzata dall'Università degli Studi di Salerno. La serata, dedicata alla premiazione dei vincitori, vedrà la partecipazione di scienziati di rilievo internazionale, che accompagneranno il pubblico alla scoperta del Sole e dell'Universo con interventi divulgativi accessibili a tutti.

Il 27 novembre incontro con Raiz

Venerdì 27 novembre, alle ore 9.15, presso il Cinema Teatro Augusteo, sarà protagonista Raiz, artista capace di attraversare musica, teatro e cinema con uno stile originale e riconoscibile. L'incontro, dedicato al rapporto tra musica, recitazione e interpretazione artistica, sarà moderato da Valeria Saggese, conduttrice e autrice Rai. Un momento di dialogo con gli studenti e con il pubblico sul percorso professionale dell'artista e sulle contaminazioni tra i diversi linguaggi espressivi.

Il 28 novembre il grande Gala finale: attori, musica e spettacolo

Il Festival si concluderà sabato 28 novembre, al Cinema Teatro Augusteo di Salerno, con la tradizionale serata di Gala e la Cerimonia di Premiazione, che celebrerà le opere e i protagonisti dell'80ª edizione. A condurre la serata saranno Beppe Convertini e Rajae Bezzaz.

Tra gli artisti annunciati figurano Riccardo Scamarcio, Giampaolo Morelli, Fabio Troiano e Massimiliano Rossi, insieme agli autori Rai Gino Aveta e Lorella Di Biase. Sarà presente una delegazione del Comune di Salerno e l’assessore regionale al Turismo, alla Promozione del territorio ed alla transazione digitale, Enzo Maraio.

La serata sarà arricchita da momenti musicali e di spettacolo con il soprano campano Maria Pia Garofalo, il maestro Demetrio Massimo Trotta, l'attore comico Massimiliano Cimino e il cantautore Giovanni Block. Un appuntamento che unirà cinema, musica e spettacolo per celebrare ottant'anni di una manifestazione che ha attraversato generazioni e stagioni della storia culturale italiana.

Tre mostre per celebrare la memoria del grande cinema

Accanto alle proiezioni e agli incontri, il Festival proporrà tre esposizioni speciali. Dal 23 al 28 novembre, presso la Galleria del Teatro Augusteo, sarà allestita una mostra di opere pittoriche dell'artista David Parenti dedicate a Marilyn Monroe, nell'anno del centenario della nascita della grande icona del cinema internazionale.

Sempre presso il Teatro Augusteo sarà visitabile una mostra di cimeli storici del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, un percorso nella memoria della manifestazione, attraverso testimonianze e materiali che ne raccontano ottant'anni di storia.

Dal 23 al 27 novembre, l'Università degli Studi di Salerno ospiterà inoltre la mostra dedicata a Massimo Troisi, dal titolo Massimo in Cattedra. Il cinema, l'ironia e la vita secondo Massimo Troisi.

L'esposizione sarà allestita nel foyer del Teatro Alison e nella Biblioteca Umanistica di Ateneo, a cura di Alfredo Cozzolino, con l'allestimento di Mattia Rodi. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione dell'Università degli Studi di Salerno e dell'associazione UNI IN STRADA.

L'80ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno si presenta dunque come un grande progetto culturale diffuso, capace di coinvolgere scuole, università, istituzioni, associazioni, professionisti e cittadini. Non soltanto una celebrazione del passato, ma un'occasione per valorizzare i nuovi talenti, promuovere la cultura cinematografica e rafforzare il ruolo di Salerno come luogo di produzione e diffusione culturale.

Ottant'anni di cinema, di storie e di emozioni. Un patrimonio che appartiene alla città e che continua a guardare al futuro.

Festival del Cinema di Salerno, Maraio: «Ottant’anni di storia, patrimonio culturale e straordinaria opportunità di promozione turistica»

«Gli ottant’anni del Festival Internazionale del Cinema di Salerno rappresentano un traguardo straordinario e testimoniano il ruolo della città nel panorama culturale nazionale e internazionale. Una manifestazione che costituisce un patrimonio importante per tutta la Campania». Così Enzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania, in un messaggio inviato a Paola De Cesare, in occasione dell’80ª edizione del Festival.

«Quest’anno la Regione Campania è presente e sostiene questo importante appuntamento, nella convinzione che cultura e turismo rappresentino due leve fondamentali per la crescita dei territori. Il cinema è un linguaggio universale, capace di valorizzare luoghi, identità e tradizioni, attrarre nuovi visitatori e promuovere l’immagine della Campania nel mondo».

«A Paola De Cesare e a tutti gli organizzatori – conclude Maraio – rivolgo i miei complimenti e il ringraziamento per la passione e l’impegno con cui portano avanti una manifestazione che unisce cultura, promozione del territorio e respiro internazionale».