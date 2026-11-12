Masterplan dell'agro nocerino-sarnese, dai 13 sindaci ok al programma strategico

Nocera Inferiore capofila, via libera unanime per una nuova idea per il futuro del comprensorio

masterplan dell agro nocerino sarnese dai 13 sindaci ok al programma strategico
Nocera Inferiore.  

Passo avanti decisivo per il Masterplan dell’Agro nocerino-sarnese. I sindaci e i rappresentanti dei 13 Comuni coinvolti hanno approvato all’unanimità, nel corso della Conferenza di pianificazione, il documento di indirizzo strategico del Programma Integrato di Valorizzazione del territorio, condividendo gli obiettivi e le priorità di intervento.

"Dopo un intenso percorso di ascolto e confronto con le comunità locali, il programma compie così un passo decisivo verso la sua attuazione. La Regione Campania ha programmato un finanziamento di circa 30 milioni di euro, a valere sui fondi europei FESR, per sostenere i progetti individuati dalle amministrazioni comunali, attraverso un piano integrato di azioni finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo dell’intero territorio", si legge nella nota di Palazzo Santa Lucia.

L’attuazione del programma sarà affidata alla collaborazione tra i 13 Comuni, attraverso un accordo che individua Nocera Inferiore quale Comune capofila. Il prossimo passaggio sarà l’approvazione del documento da parte della Giunta regionale, cui seguirà la fase di progettazione degli interventi e di utilizzo delle risorse già programmate.

“L’approvazione unanime del programma rappresenta un risultato importante, frutto di un lavoro condiviso tra la Regione e le amministrazioni locali. Abbiamo costruito, attraverso il confronto con i territori, le condizioni per avviare un percorso di sviluppo che supera i confini dei singoli Comuni e valorizza le potenzialità dell’intero Agro nocerino-sarnese. Ora è necessario tradurre gli obiettivi condivisi in interventi concreti, concentrando tutte le energie tecniche e professionali per utilizzare al meglio i finanziamenti disponibili”, dichiara Vincenzo Cuomo, assessore regionale al Governo del Territorio e al Patrimonio.
 

Ultime Notizie