Masterplan dell'agro nocerino-sarnese, dai 13 sindaci ok al programma strategico Nocera Inferiore capofila, via libera unanime per una nuova idea per il futuro del comprensorio

Passo avanti decisivo per il Masterplan dell’Agro nocerino-sarnese. I sindaci e i rappresentanti dei 13 Comuni coinvolti hanno approvato all’unanimità, nel corso della Conferenza di pianificazione, il documento di indirizzo strategico del Programma Integrato di Valorizzazione del territorio, condividendo gli obiettivi e le priorità di intervento.

"Dopo un intenso percorso di ascolto e confronto con le comunità locali, il programma compie così un passo decisivo verso la sua attuazione. La Regione Campania ha programmato un finanziamento di circa 30 milioni di euro, a valere sui fondi europei FESR, per sostenere i progetti individuati dalle amministrazioni comunali, attraverso un piano integrato di azioni finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo dell’intero territorio", si legge nella nota di Palazzo Santa Lucia.

L’attuazione del programma sarà affidata alla collaborazione tra i 13 Comuni, attraverso un accordo che individua Nocera Inferiore quale Comune capofila. Il prossimo passaggio sarà l’approvazione del documento da parte della Giunta regionale, cui seguirà la fase di progettazione degli interventi e di utilizzo delle risorse già programmate.

“L’approvazione unanime del programma rappresenta un risultato importante, frutto di un lavoro condiviso tra la Regione e le amministrazioni locali. Abbiamo costruito, attraverso il confronto con i territori, le condizioni per avviare un percorso di sviluppo che supera i confini dei singoli Comuni e valorizza le potenzialità dell’intero Agro nocerino-sarnese. Ora è necessario tradurre gli obiettivi condivisi in interventi concreti, concentrando tutte le energie tecniche e professionali per utilizzare al meglio i finanziamenti disponibili”, dichiara Vincenzo Cuomo, assessore regionale al Governo del Territorio e al Patrimonio.

