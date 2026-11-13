False minacce bombe, Piantedosi da Capaccio: "In Italia registrati danni minori" Poi l'annuncio: "Ci saranno sicuramente maggiori investimenti sulla cybersicurezza"

"In Italia si sono registrati danni minori, ma non si è trattato di episodi casuali: esisteva già un alert. È il messaggio rassicurante che voglio dare anche a livello europeo. Sul fronte della cybersicurezza esiste una rete di cooperazione internazionale articolata su più livelli, con uno scambio di informazioni importante tra le diverse strutture di intelligence. È quanto emerge anche dai report che ricevo dalla Polizia postale, dai quali si coglie l'esistenza di una comunità virtuale e di un'interazione costante tra i diversi organismi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervenuto al Teatro Giove del Centro Congressi Ariston di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, nell'ambito dell'iniziativa promossa da Slp-Cisl. "I messaggi rassicuranti - ha aggiunto - derivano proprio da tutte le iniziative che abbiamo messo in campo. Oggi stiamo diramando alle prefetture il testo anticipato della direttiva, con le relative indicazioni operative. Non c'è alcuno stravolgimento dell'architettura istituzionale nella gestione di queste situazioni: si tratta di applicare su larga scala le procedure che vengono già adottate quando si verificano falsi allarmi, soprattutto per evitare interruzioni dei pubblici servizi e la diffusione di timori infondati". Il ministro ha precisato che il protocollo non riguarda soltanto le scuole, ma tutte le situazioni potenzialmente esposte a questo tipo di minacce. "Vale anche per gli erogatori di servizi essenziali e per i luoghi di grande concentrazione di persone, cioè per tutte quelle situazioni in cui eventi di questo tipo possono generare allarmi infondati e conseguenti interruzioni dei servizi".

Parlando delle risorse destinate alla cybersicurezza il ministro ha sottolineato: "Stiamo spendendo, ma bisogna continuare a investire e non bisogna mai immaginare che esista un tetto". E ha annunciato che "per la prima volta assumiamo 300 ispettori, tra cui personale con qualifiche specialistiche in informatica, per rafforzare le capacità operative e le performance della Polizia postale e consentirle di stare al passo con i tempi". "Ci saranno sicuramente maggiori investimenti sulla cybersicurezza, che sono già crescenti, come si può riscontrare anche dai nostri capitoli di bilancio. Lo abbiamo spiegato ieri anche ai rappresentanti politici dell'opposizione: sono previsti stanziamenti in aumento per il finanziamento della strategia nazionale", ha aggiunto. "Ritengo - ha spiegato - che le risorse non siano insufficienti e i risultati li stiamo ottenendo. Resta comunque impossibile pensare di poter prevenire ogni episodio nell'ambito di un sistema di sicurezza".