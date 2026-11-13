Ex Salernitana, minacce telefoniche a Lotito: 22 persone a giudizio "Prima o poi ci libereremo di te": minacce, telefonate moleste contro l'ex co-patron granata

Chiamate telefoniche ripetute, anche nel cuore della notte, messaggi minacciosi e contenuti diffamatori diffusi online. Ora le indagini. Ventidue persone dovranno comparire davanti al giudice nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte intimidazioni rivolte a Claudio Lotito. La Procura di Roma ha disposto la citazione diretta a giudizio per una serie di episodi che avrebbero preso di mira il presidente della Lazio tra il 2023 e il 2024. L'udienza predibattimentale è stata fissata per l'8 febbraio.

Secondo l'accusa, in alcune conversazioni telefoniche Lotito sarebbe stato intimidito con la richiesta di abbandonare la guida del club, accompagnata dalla minaccia di gravi conseguenze. Il numero di telefono personale di Lotito sarebbe stato diffuso all'interno di una chat social. Uno degli imputati avrebbe condiviso il contatto, invitando gli altri partecipanti a chiamare il presidente per disturbarlo.Tra gli episodi finiti sotto la lente della Procura c'è anche un'e-mail inviata nell'agosto 2023, nella quale compariva la frase: “Prima o poi ci libereremo di te”. Agli atti risultano inoltre alcuni post pubblicati sui social network, con espressioni ritenute minacciose nei confronti del patron biancoceleste.