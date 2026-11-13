Amalfi sempre più digitale: attivati 14 servizi online per cittadini e imprese Grazie ai finanziamenti del Pnrr il Comune si avvicina alle persone

Pagare i servizi comunali online, richiedere contributi economici e buoni libro, presentare istanze, ricevere comunicazioni sullo smartphone e segnalare problemi ambientali: è il risultato del percorso di innovazione promosso dall'Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, attraverso i 14 interventi finanziati dal PNRR nell'ambito del programma PA Digitale 2026, per un totale di circa 250mila euro.

«Tradurre le risorse del PNRR in servizi utili per il cittadino e le imprese: era questo il nostro obiettivo e siamo felici di averlo raggiunto, grazie al lavoro del settore “Ambiente, SUAP e Innovazione”. - dichiara Giorgio Stancati, consigliere con delega alla Cittadinanza digitale - Servizi accessibili direttamente da casa, senza necessità di recarsi agli sportelli comunali e che consentono, quindi, un notevole risparmio di tempo e anche di risorse».

Ma quali sono i servizi attivati per i cittadini? Un nuovo sito istituzionale: completamente rinnovato e online dal 27 settembre 2023, il portale comune.amalfi.sa.it è stato realizzato secondo gli standard nazionali di accessibilità e usabilità, migrando integralmente i contenuti del precedente sito. Una piattaforma moderna e intuitiva, che permette ai cittadini di consultare notizie, avvisi, documenti e informazioni sui servizi comunali, costituendo il principale punto di accesso digitale all'Amministrazione.

Istanze e pratiche online: attraverso la Stanza del Cittadino, accessibile con SPID o CIE, è possibile presentare domande al Comune, seguire lo stato delle pratiche e ricevere comunicazioni. Grazie all'integrazione con il protocollo informatico, le istanze vengono automaticamente protocollate e trasmesse agli uffici competenti. Dal settembre 2023 sono già state presentate 435 pratiche digitali. Il servizio è disponibile su servizi.comune.amalfi.sa.it.

Pagamenti e notifiche digitali: attivati 24 servizi di pagamento tramite pagoPA e 50 tipologie di comunicazioni attraverso app IO. Il Comune ha inoltre aderito alla piattaforma nazionale SEND per la gestione delle notifiche a valore legale. I servizi di pagamento sono raggiungibili attraverso il sito istituzionale comune.amalfi.sa.it, mentre le comunicazioni possono essere ricevute direttamente sull'app IO.

Servizi sociali e scolastici: digitalizzate le procedure per contributi economici, assistenza domiciliare, sostegno ai minori, buoni libro e cedole librarie. Attraverso le nuove piattaforme sono già state gestite circa 450 istanze, semplificando anche il lavoro degli uffici grazie all'integrazione con le banche dati istituzionali. I portali sono accessibili su servizisociali.comune.amalfi.sa.it e serviziscolastici.comune.amalfi.sa.it.

Ambiente e raccolta differenziata: con l'app gratuita Junker è possibile conoscere le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, consultare i calendari, prenotare il ritiro degli ingombranti e inviare segnalazioni ambientali corredate da fotografie e posizione geografica, grazie al modulo Sentinella. L'app è scaricabile da junkerapp.it/scarica-junker/.

Segnalazioni e sportelli digitali: potenziati gli strumenti per segnalare disservizi attraverso il sito istituzionale e adeguate le piattaforme SUAP e SUE per la gestione telematica delle pratiche relative ad attività produttive ed edilizia, accessibili attraverso sportellotelematico.comune.amalfi.sa.it.

Parallelamente ai servizi rivolti ai cittadini, il PNRR ha consentito la migrazione in cloud di 12 servizi comunali, tra cui quelli relativi a gestione cimiteriale, servizi sociali, mercati e tributi minori, oltre all'introduzione di nuovi strumenti di collaborazione digitale per gli uffici.

Sul fronte dell'interoperabilità, il Comune ha aderito alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), pubblicando nuovi e-service per favorire lo scambio sicuro di informazioni tra amministrazioni, tra cui Servizi della città di Amalfi. È stato inoltre attivato il nodo europeo eIDAS, che affianca SPID e CIE per l'autenticazione ai servizi digitali.

Completano il percorso l'adesione allo Stato Civile digitale (ANSC), l'interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati e la georeferenziazione dei numeri civici dell'intero territorio comunale.