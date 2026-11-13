Crisi societaria in casa Perugia: la Salernitana osserva…Quirini I granata osservano da lontano le questioni in casa Grifo: l'esterno è sotto contratto fino al 2028

Sono ore di grande concitazione in casa Perugia. Il Grifo fa i conti con una grana societaria. Nella giornata di mercoledì è arrivata la doccia fredda dall’azionista di maggioranza, la consulente bancaria Gaetana Cristina Licciardello, che ha deciso di fare un passo indietro rispetto all’acquisto del club. Secondo quanto fatto trapelare nella giornata di mercoledì dalla stessa Licciardello tramite consulenti e avvocati, il motivo sarebbe che il fondo a cui avrebbe sostenuto di essere legata non avrebbe più garantito la copertura finanziaria assicurata in precedenza. Arenacuri, proprietaria del 100% delle quote del Perugia, torna così a Francesco Lana tramite Centro Costruzioni Srl, socio unico di Arenacuri.

Quirini col fiato sospeso

Una corsa contro il tempo è immediatamente scattata in casa umbra. Le casse languono in vista della scadenza del 16 dicembre: avviati nuovi contatti con istituzioni, sponsor e imprenditori locali. C’è il rischio della penalizzazione da evitare ma anche scenari futuri ancora più preoccupanti. La Salernitana osserva l’evolversi della situazione. Con il Perugia il ds Faggiano ha chiuso due operazioni: la cessione a titolo definitivo di Giuseppe Carriero e il prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni di Ettore Quirini. L’esterno, arrivato dal Milan Futuro nell’estate 2025, è legato al club da un contratto fino al 30 giugno 2028. La Salernitana studia la situazione. Il club granata scenderebbe in campo solo in caso di un'evoluzione negativa. Anche perchè fin qui Quirini sta avendo le sue chance con dieci presenze condite da un gol e tre assist.