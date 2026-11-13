Salernitana, Arechi senza voce: con il Catania rischio minimo stagionale Il clima di contestazione e l'insidia maltempo: con gli etnei si va verso il record negativo

Già con il Savoia l'Arechi era rimasto per la prima volta sotto le diecimila unità. Un primo segnale di una delusione crescente in casa Salernitana, di un malcontento diffuso per quella che si sta trasformando nella stagione dei rimpianti. Ora anche con il Catania, big match che in tempi migliori avrebbe stuzzicato e non poco il pubblico granata, si rischia di avere un Arechi vuoto. E non solo per la contestazione dei primi 45' di gara decisi dalla tifoseria.

Rischio record negativo

Fin qui, sono meno di un migliaio i tagliandi venduti. Salernitana-Catania rischia dunque di far registrare il minimo stagionale. Il termometro della passione è freddissimo, così come le previsioni meteo previste per domenica che rischiano di incidere ulteriormente su una corsa al biglietto che è tutt'altro che entusiasmante. Un anno fa l'effetto Cosmi riuscì a far toccare la doppia cifra. Ora si va verso numeri tutt'altro che da capogiro.