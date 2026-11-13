Giornata mondiale dei poveri, colletta alimentare al carcere di Fuorni Le iniziativa promosse dall'Arcidiocesi guidata da monsignor Bellandi

Un fine settimana dedicato alla Carità e alla vicinanza agli ultimi attende l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, con due appuntamenti che vedranno la presenza dell'Arcivescovo, Andrea Bellandi.

Sabato 14 novembre: la Colletta Alimentare al Carcere di Fuorni

Sabato 14 novembre, alle ore 9.30, presso la Casa Circondariale di Fuorni a Salerno, si terrà un punto stampa in occasione della 30ª Giornata Nazionale della Colletta del Banco Alimentare. All'incontro parteciperanno S.E. Mons. Andrea Bellandi, il Direttore della Casa Circondariale Carlo Brunetti e il Direttore Generale del Banco Alimentare Campania, Roberto Tuorto. In linea con il tema di questa edizione, "Nessuno è così povero da non avere nulla da offrire", durante l'evento avverrà la consegna degli alimenti donati dai detenuti e dal personale penitenziario, proseguendo il percorso avviato a livello regionale nel Carcere minorile di Nisida a Napoli. In tutta la Campania l'iniziativa mobiliterà per l'intera giornata oltre 6.500 volontari con pettorine arancioni davanti a 1.100 supermercati, per raccogliere cibo destinato alle oltre 218.000 persone assistite sul territorio.

Domenica 15 novembre: la X Giornata Mondiale dei Poveri

Presso il Seminario Metropolitano "Giovanni Paolo II" di Pontecagnano Faiano, la Caritas Diocesana promuove l'appuntamento per la X Giornata Mondiale dei Poveri, in comunione con il Santo Padre e la Chiesa universale. L'iniziativa richiama la comunità al dovere della condivisione per contrastare l'indifferenza. Il programma inizierà alle ore 9 con l'accoglienza e proseguirà alle 9.30 con la preghiera comunitaria. Alle ore 10 Don Gianluca Romano, Vice Direttore della Caritas Diocesana, guiderà una riflessione sul messaggio papale. Dopo una pausa, alle ore 12 l'Arcivescovo S.E. Mons. Andrea Bellandi presiederà la solenne Celebrazione Eucaristica aperta a tutta la comunità.

“Mentre il Santo Padre sta visitando alcuni paesi dell’America latina, incentrando gran parte dei suoi discorsi sulla dignità dei poveri, sulla critica alle disuguaglianze e sul ruolo dell'economia al servizio della persona umana, anche la nostra Arcidiocesi, attraverso questi due eventi, vuole richiamare tutti al valore della condivisione, dell’attenzione a chi è più fragile e al grande valore educativo rappresentato dalla solidarietà – ha osservato l’Arcivescovo - In questo campo non possiamo mai abbassare la guardia, ma richiamare tutti alla carità evangelica”.