Salernitana, l’ex Coda all’Arechi: da possibile rinforzo ad avversario Il bomber torna all'Arechi dove condannò i granata alla C. E la storia del murales ripristinato

Un momento in cui Massimo Coda ha realmente toccato con mano la possibilità di vestire la maglia della Salernitana c’è stato. Anzi, fu talmente concreta l’opzione ritorno in maglia granata che i tifosi della Cavese decisero di cancellare il suo volto tra i personaggi iconici dello sport metelliano. Poi l’affare non si concretizzò: Coda chiuse la sua esperienza alla Sampdoria e il murales ripristinato a Pregiato. Un matrimonio senza un colpo di…Coda, con l’attesa in estate per un possibile ritorno ma senza affondi. Poi il Catania, la chiamata irrinunciabile, il sogno di riprendersi la B che ha proprio l’attaccante di Cava de’ Tirreni come bomber storico da protagonista.

Salernitana, Massimo Coda torna all'Arechi da avversario: dal mancato ritorno al gol che condannò i granata

Non ci sarà il calore che hanno segnato gli anni d’oro di Coda in maglia Salernitana. L’Arechi, che inizialmente storse il naso dinanzi alle difficoltà del suo bomber, se ne innamorò e urlò forte il suo nome ben 33 volte. In due stagioni, furono questi i numeri da capogiro dell’attaccante con il numero nove sulle spalle. Due salvezze, la prima con i playout sofferti con il Lanciano, poi l’addio con la sensazione di essersi separato da un goleador senza eguali in B.

L'attaccante del Catania ritrova il suo passato: 33 gol con la Salernitana e la rete decisiva nei playout con la Sampdoria

La Salernitana toccò con mano lo status di centravanti di categoria nel maledetto playout con la Sampdoria: 22 giugno 2025. Coda sbloccò la gara di ritorno, contestatissima per un clamoroso rigore non concesso su Soriano. La partita venne successivamente sospesa per i disordini sugli spalti e la Salernitana fu condannata alla retrocessione in Serie C. Per Coda una rete pesantissima, per i tifosi granata una ferita difficile da dimenticare.