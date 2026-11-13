Salerno, paura nella notte: a fuoco l’auto di un calciatore della Salernitana È accaduto al Parco Arbostella, indagini in corso

Paura nella notte a Salerno per l'incendio di un'auto avvenuto in viale Verdi, nella zona del Parco Arbostella. Il fatto è accaduto intorno alle 2.30. Da quanto si apprende l'auto avvolta dalle fiamme, una BMW, era in uso ad un calciatore della Salernitana.

Salerno, in fiamme nella notte la BMW di un calciatore della Salernitana: indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno e gli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno. Al momento sono in corso accertamenti per capire se il rogo sia o meno di matrice dolosa. Al vaglio anche le immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza che potrebbero aver catturato elementi utili alle indagini.

Incendio a Parco Arbostella, si indaga sull'origine del rogo: al vaglio le telecamere di videosorveglianza

Sull'episodio vige la massima attenzione da parte delle forze dell'ordine, soprattutto perché avvenuto in una settimana caratterizzata da tensioni e malumori sul fronte sportivo. Anche nelle scorse settimane si sarebbero verificati episodi che confermano il clima di tensione.