Salernitana, l'UCS stigmatizza: "Deriva pericolosa, ambiente verso il baratro" La nota dell'Unione Club Salernitana: "Nessuno può sentirsi in diritto di aggredire o minacciare"

Il rammarico per un momento difficile. L'aria nell'ambiente Salernitana è pesantissima. Arrivano anche le prime prese di posizione dopo l'episodio registrato nella scorsa notte, con l'auto di uno dei calciatori granata in fiamme e oggetto di indagini. L’Unione Club Salernitana – nella persona del suo presidente Alfonso Pugliese ed a nome di tutti i componenti il Direttivo – "è rammaricata per la brutta avventura occorsa ad un calciatore della U.S. Salernitana 1919, la cui autovettura è stata data alle fiamme la scorsa notte nel quartiere Arbostella di Salerno, esprimendo nel contempo la sua totale solidarietà al tesserato granata. Al netto di quelle che saranno le indagini delle forze dell’ordine per l’accertamento delle responsabilità dirette nell’accaduto, l’UCS è fortemente preoccupata per il clima di grossa tensione che si è generato in città da alcuni giorni a questa parte".

Deriva pericolosa

La nota continua: "La nostra associazione - che rappresenta la tifoseria organizzata della Salernitana – è sempre stata critica nei confronti della società granata per la gestione - sportiva e non - di queste ultime due stagioni in particolare. Di conseguenza l’attuale stato di contestazione della curva Sud Siberiano è più che comprensibile. Più volte abbiamo stigmatizzato il comportamento dei dirigenti del club, a cominciare dal proprietario Danilo Iervolino. Ma quanto è accaduto la scorsa notte ed anche le tensioni che sono state registrate nei giorni scorsi tra i calciatori ed alcuni tifosi ci preoccupa e non poco. Si tratta di una pericolosa deriva che potrebbe condurre tutto l’ambiente verso il baratro e questo non lo possiamo permettere. Nessuno può sentirsi in diritto di aggredire e minacciare con gesti o parole i calciatori, lo staff e gli stessi dirigenti. Si può e si deve contestare in maniera civile e rispettosa sempre, altrimenti sarà l’intera tifoseria a pagarne le conseguenze. L’appello finale dell’UCS è rivolto a tutti i tifosi granata: restiamo concentrati sull’obiettivo principale, che resta la classifica della Salernitana, e cerchiamo di sostenere la maglia sempre e comunque".

La nota del Club Torraca Granata

Si aggiung anche il Club Torraca Granata Salerno che "esprime la propria totale solidarietà e vicinanza al calciatore della Salernitana colpito dal grave episodio avvenuto la scorsa notte in viale Verdi a Salerno, dove un’autovettura in suo uso è stata danneggiata da un incendio. Il Club intende censurare con la massima fermezza quanto accaduto e prende categoricamente le distanze da qualsiasi comportamento, gesto o atto che violi i principi della civile convivenza, della legalità e del rispetto delle persone. Atti di questa gravità non appartengono in alcun modo alla nostra cultura sportiva, alla nostra città e al modo di vivere la passione per i colori granata. Nel manifestare piena fiducia nell'operato della Polizia di Stato e delle autorità competenti affinché venga fatta rapidamente chiarezza sull'accertamento delle responsabilità e sulla matrice dell'evento, il Club Torraca Granata ribadisce che il tifo sano e genuino si fonda unicamente sui valori della lealtà, della correttezza e del rispetto reciproco.