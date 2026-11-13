Salernitana-Catania, Longo: "Torno a casa ma voglio l'impresa! Sarà dura" Il tecnico salernitano: "Non mi fido della tensione granata, Di Bari sta dando il suo apporto"

Il momento di crisi e contestazione in casa Salernitana non scalfisce Emilio Longo. "Torno a casa, dove sono cresciuto, appassiandomi al calcio, vedendo allenatori importanti. Casa è dove si sta realmente e in questo momento è Catania e vorrei portarla in alto". Il suo Catania non si fida del clima ostile in casa Salernitana e si prepara ad una sfida delicatissima come quella di domenica all’Arechi: “Non dobbiamo guardare in casa altrui. Dobbiamo continuare a fare gioco, mettere in difficoltà gli avversari, esaltare la nostra identità. Se ogni sfida è un esame e si passa, vuol dire che siamo alunni diligenti. Noi dobbiamo continuare a lavorare per arrivare a Salerno per fare la partita ed essere granitica in fase di non possesso. Andremo lì con l'ambizione di lasciare il segno.

Sulla Salernitana

In questo campionato abbiamo visto che le sfide che si preparano da sole sono tante. Ritengo che la partita di Salerno non va preparata sotto il profilo emotivo ma tecnico-tattico. La Salernitana ha ambizioni d’alta quota e sotto il profilo del gioco ha idee di Di Bari che stimo molto. Con l’Inter Under 23 hanno creato tanto, meritavano altra classifica. Non possiamo affidarci al loro momento, sappiamo che non sarà facile ma servirà maturità. Non ci saranno trappole ma affrontiamo una squadra forte contro un avversario che è in forma e vuole fare bene. Dobbiamo togliergli tempo, limitare lo spazio.

Sull’approccio

Ogni volta ho sfidato Di Bari ci sono state sfide intense. Amiamo il gioco offensivo, con duelli. Servirà partire bene e reggere colpo su colpo. Siamo due squadre che faranno dell’attacco la loro forza. Noi proveremo ad aggredirli alti, cercando di metterli in difficoltà, ripartendo anche dai nostri errori.

Sulla formazione

Lunetta, Cicerelli, Cavuoti, Bruzzaniti hanno un attacco alla profondità importante ma servirà capire anche che impostazione di gara dare. Non possiamo immaginare solo di agire di contropiede ma servirà anche qualcuno che ci faccia palleggiare. E non voglio dare troppi vantaggi a Di Bari come il passaggio al 4-2-3-1 che è una possibilità concreta.

Sugli infortunati

Di Gennaro non dovrebbe nemmeno viaggiare con noi. C’è un’elongazione all’adduttore e potrebbe non esserci all’Arechi. Abbiamo lavorato sia sulla difesa a tre che a quattro. Mi prendo un’altra seduta per immaginare il miglior undici. Cabianca? Si è allenato oggi con la squadra ma ha un problema al tallone e quando poggia il piede ha fastidio. Speriamo di riuscirlo a recuperare. Valuteremo se c’è si sarà, anche alla luce dell’allenamento di oggi.