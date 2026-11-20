Salerno, nuova vita per il Parco del Mercatello: al via i lavori di restyling L'intervento prevede anche la realizzazione di ponticelli di collegamento

Partiranno nelle prossime settimane i lavori per la messa in sicurezza del Parco del Mercatello, uno dei principali polmoni verdi della città. Il Comune di Salerno ha comunicato il completamento della procedura di gara e la consegna dei lavori per il ripristino e la riqualificazione dell'area, con l'obiettivo di restituire piena funzionalità e decoro al parco.

L'intervento sarà realizzato da una nuova impresa e prevede, tra le opere, la realizzazione di ponticelli di collegamento.

Nel corso dei lavori potranno essere valutate anche alcune varianti per affrontare ulteriori criticità e completare il recupero delle strutture presenti nell'area, tra cui i bagni pubblici, la serra e il chiosco.

L'obiettivo è restituire piena dignità al Parco del Mercatello, interessato in passato da un precedente intervento di ristrutturazione finanziato dalla Regione Campania con quattro milioni di euro.