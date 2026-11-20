È stata ripristinata poco dopo le ore 8 di questa mattina – in concomitanza con la fine dell’allerta meteo gialla in vigore in precedenza – la circolazione lungo la strada statale 163 “Amalfitana”, tra Piano di Sorrento e Positano, in entrambe le direzioni.
"Il provvedimento di riapertura, a seguito della chiusura causata dallo smottamento del 15 novembre nel territorio comunale di Vico Equense, avviene nel rispetto di quanto definito durante lo specifico Comitato Operativo per la Viabilità, dello scorso mercoledì 18 novembre", si legge in una nota di Anas.