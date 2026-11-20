Calcio a 5, la Feldi Eboli torna al Palasele: sfida a Pomezia Alle 20.30 le foxes vogliono dare continuità al successo in Coppa della Divisione

La Feldi Eboli torna a casa e ritrova il campionato, dopo aver conquistato la qualificazione al turno successivo della Coppa della Divisione grazie al successo per 1-3 sul campo della Virtus Terzigno, le volpi sono pronte a rimettersi in gioco in Serie A KINTO. Per la nona giornata di campionato al Palasele arriva la Fortitudo Pomezia, una sfida importante per il percorso dei rossoblù, chiamati a dare continuità ai segnali positivi arrivati in Coppa e soprattutto a ritrovare punti preziosi in campionato. L’avvio di stagione ha presentato diverse difficoltà per la formazione di mister Luciano Antonelli, protagonista di un percorso altalenante e ancora alla ricerca della giusta continuità. Dopo otto giornate, la Feldi occupa il decimo posto con 8 punti, l’ultima uscita in campionato a Padova, contro il Vinumitaly Petrarca, ha lasciato tanta amarezza per il 5-4 maturato nel finale, nonostante i rossoblù fossero riusciti a portarsi avanti anche di due reti. La vittoria in Coppa della Divisione ha però permesso alle volpi di ritrovare il sorriso e di guardare con maggiore fiducia al prossimo impegno. Ora servirà confermare sul parquet del PalaSele quanto di buono mostrato a Terzigno, trasformando la voglia di riscatto in una prestazione concreta davanti ai propri tifosi.

Dall’altra parte del campo ci sarà una Fortitudo Pomezia fanalino di coda del campionato e in cerca di riscatto. La formazione laziale chiude la classifica con 3 punti, un avvio complicato, ma che non deve trarre in inganno: la squadra di Pomezia ha dimostrato di poter essere competitiva anche contro avversarie di valore e ha una rosa di alto livello. Una squadra che arriverà a Eboli con la necessità di muovere la classifica e con la voglia di invertire la propria rotta.

Le parole di Emiliano Gastaldo

“A Terzigno siamo entrati in campo per vincerla e lo abbiamo fatto, su un campo non facile ma ci siamo adattati bene, è sicuramente un punto di partenza. E’ chiaro che quando non c’è continuità è evidente che manca un po’ di serenità, la vittoria è l’unico elisir per sistemare tutto perchè vincere ti da quella forza di affrontare tutto al meglio. Il lavoro e l’impegno non mancano mai, sono sicuro che i risultati arriveranno. Finalmente torniamo al Palasele, sappiamo quanto è importante giocare in casa perchè è un campionato molto equilibrato, giochiamo davanti ai nostri tifosi e non possiamo sbagliare. Pomezia ha una rosa di grande valore a dispetto dell’ultimo posto in classifica, con giocatori che hanno calcato i palcoscenici più importanti del nostro sport, sarà una gara dura da affrontare".