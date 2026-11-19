Casertana-Salernitana, i convocati: la scelta su La Gumina e Varela Djamanca Sono in due a saltare la sfida del Pinto

Al termine della rifinitura di questo pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy, mister Vito Di Bari ha convocato 24 calciatori per la sfida Casertana-Salernitana in programma domani alle 20:30 allo stadio Alberto Pinto, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Ci sono La Gumina e Varela Djamanca. Rientano dall'infortunio. Out Djibril, oltre allo squalificato Tascone.

Di seguito l’elenco:

PORTIERI: 1 Cevers, 12 Galeotti, 92 Perina;

DIFENSORI: 3 Zoia, 5 Celiento, 14 Villa, 16 Llano, 19 Capuano, 26 Heinz, 27 Del Pin, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 73 Pieraccini;

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 32 Vitale, 77 Cardoni;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Lescano, 11 D’Ursi, 17 M. Djamanca, 20 La Gumina, 21 Boncori, 99 Bevilacqua.