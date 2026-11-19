Un anno e cinque mesi di reclusione. È la condanna, in primo grado, inflitta dal tribunale di Vallo della Lucania a Franco Alfieri.
L'ex sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno è imputato per la vicenda dell'appalto della pubblica illuminazione.
Nei confronti di Alfieri è scattata anche l'interdizione dai pubblici uffici.
Assolta la sorella Elvira Alfieri, condanne invece per gli altri imputati: Carmine Greco a un anno e otto mesi, Alfonso D’Auria e Andrea Campanile a otto mesi di reclusione.
Il procedimento giudiziario fa riferimento agli appalti affidati alla società "Dervit": la Procura di Vallo della Lucania aveva chiesto 7 anni di carcere nei confronti dell'esponente politico cilentano nell'ambito dell'inchiesta partita nel mese di ottobre di due anni fa.
Un verdetto significativo ma che non chiude la vicenda, dal momento che si tratta della sentenza di primo grado.