Casertana-Salernitana, Stellone: "In campo col sangue agli occhi, derby è tutto" Il tecnico dei falchetti: "Per noi vale tanto, c'è troppo pessimismo in città". Due big in dubbio

“Casertana-Salernitana è per noi la sfida più importante della stagione”. Roberto Stellone non ci gira intorno e carica l’ambiente dei falchetti in vista della sfida di domani: “Affrontiamo una squadra di grande qualità, allestita con l'obiettivo di conquistare la promozione. Formalmente si assegnano sempre tre punti, ma il loro peso, in una partita del genere, è decisamente superiore. Un successo potrebbe trasmetterci un entusiasmo enorme e accompagnarci positivamente nei prossimi mesi. Desideriamo conquistare questo successo per noi stessi, per i nostri sostenitori e per il presidente, che merita di vivere una serata del genere. All'interno dello spogliatoio e dello staff tecnico tutti comprendono perfettamente il significato della partita. Nessuno vuole tirarsi indietro e ciascuno intende offrire il proprio contributo”.

"Troppo pessimismo"

I falchetti arrivano alla sfida con un clima non semplice, con la delusione per l’andamento lento e il ko di Cosenza con tanto di contestazione: “Paghiamo carissimo anche la più piccola disattenzione e in determinate circostanze gli episodi non ci sono stati favorevoli. Non vogliamo, comunque, cercare giustificazioni: dobbiamo assumercene la responsabilità e invertire la tendenza. Dovremo evitare di ripetere le partenze sbagliate viste contro Giugliano e Cosenza. Quando concedi subito un vantaggio agli avversari, specialmente in trasferta, recuperare diventa complicato. Percepisco un pessimismo eccessivo e credo che questo atteggiamento debba cambiare. Occorre guardare alle cose con una mentalità diversa, recuperando fiducia e positività. Sono convinto che, con il passare delle settimane, le qualità di questo gruppo emergeranno”.

Due big in dubbio

In chiave formazione, non ci sarà l’ex Girelli mentre sono da valutare le condizioni di Vezzoni e Manconi, non al top. Stellone si affida al carattere dei suoi: “Serviranno aggressività, coraggio e una determinazione fuori dal comune. Dovremo scendere in campo con il sangue agli occhi, consapevoli di avere davanti un avversario particolarmente attrezzato. Voglio che i miei interpretino questa gara come se da essa dipendesse l'intera stagione”.