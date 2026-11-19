Export, balzo in avanti di Salerno: + 9,5% nel primo semestre dell'anno Alla stazione marittima l'iniziativa "Salerno Export Hub" sull'internazionalizzazione delle imprese

Dopo il -2,7% del 2025, nel primo semestre 2026 le esportazioni tornano a crescere del 9,5%. I dati del Centro Studi Tagliacarne presentati a Salerno Export Hub il 18 e 19 novembre. Salerno, mercoledì 18 novembre – Le esportazioni della provincia di Salerno valgono circa 3,71 miliardi di euro nel 2025: il 64,2% in più rispetto al 2015 e il 44,9% in più rispetto al 2019. Dopo un decennio di espansione, il 2025 segna una flessione del 2,7%, ma i dati del primo semestre 2026 mostrano un recupero del 9,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sono le principali evidenze dell’analisi del Centro Studi Tagliacarne presentati a Salerno Export Hub, presso la Stazione Marittima di Salerno. Salerno Export Hub è un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Salerno insieme a Unioncamere, Promos Italia e AICE, dedicata all’internazionalizzazione delle imprese, riunisce istituzioni, operatori e aziende per approfondire scenari globali, strumenti di sostegno all’export e opportunità di accesso ai mercati esteri.

La caratteristica distintiva dell’economia esportatrice salernitana è il peso dell’agroalimentare: prodotti alimentari, agricoli e bevande rappresentano complessivamente il 70,1% dell’export provinciale, contro il 60,3% del 2019. I soli prodotti alimentari valgono circa 2,22 miliardi di euro, pari al 59,7% del totale.

Accanto alla specializzazione agroalimentare si registrano segnali di crescita di alcune produzioni manifatturiere, come elettronica e ottica e farmaceutica, pur da livelli ancora contenuti. Gli Stati Uniti sono il primo mercato di destinazione (14,9% delle esportazioni nel 2025), seguiti da Germania (14,3%) e Regno Unito (12,7%). La riduzione dell’export verso gli USA nel 2025 (-11,9%) è stata una delle componenti più importanti della flessione complessiva. Nel primo semestre 2026 si registra tuttavia un rimbalzo del 19,7% delle vendite verso il mercato americano.

Seconda provincia esportatrice campana, con una quota del 16,3% sul totale regionale, Salerno si trova di fronte alla sfida di consolidare la crescita e ridurre la dipendenza da pochi settori e mercati. «L’idea di "Salerno Export Hub" nasce la scorsa primavera dalla consapevolezza che Salerno, escluse e grandi aree metropolitane, rappresenta il capoluogo di provincia più infrastrutturato d’Italia: collegata direttamente alle principali direttrici Nord-Sud via terra attraverso l’alta velocità ferroviaria e la rete autostradale, la città dispone inoltre di un aeroporto e di un porto commerciale strategico.

Queste caratteristiche la rendono il baricentro naturale per fungere da hub dell’internazionalizzazione, permettendo alle imprese non solo salernitane, ma dell’intero Mezzogiorno, di connettersi con facilità ai mercati esteri. Proprio per queste ragioni Promos Italia eAICE, hanno condiviso la scelta di Salerno per sperimentare questo evento nel Sud Italia, mutuando l'esperienza di Go International. Nel frattempo, la scorsa estate è stato siglato un importante protocollo d’intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Unioncamere, che ha sancito l’ingresso a pieno titolo del sistema camerale nella cabina di regia nazionale per l’internazionalizzazione accanto a ICE, SACE, SIMEST e CdP. La presenza del Ministro Antonio Tajani a Salerno Export Hub suggella al meglio questo percorso: l’obiettivo condiviso è proprio quello di sfruttare la presenza e la conoscenza dei territori delle Camere di Commercio per allargare la platea delle aziende esportatrici». Andrea Prete, Presidente Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno