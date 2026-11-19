Servizio civile europeo, la Provincia di Salerno in campo per i giovani Firmato il patto che fornire nuove opportunità in ambito nazionale e continentale

La Provincia di Salerno rafforza il proprio impegno nelle politiche giovanili e nella cooperazione europea. È stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa con il Collectif pour un Service Civique Européen (CSCE), con l’obiettivo di promuovere nuove opportunità formative, professionali e di mobilità internazionale rivolte ai giovani del territorio provinciale. Per la Provincia di Salerno era presente il Consigliere provinciale delegato alle Politiche Comunitarie Michele Ciliberti. Per il CSCE hanno partecipato Francesco Orlando, Vicedirettore dell'organizzazione, e Marinella Linati, Responsabile della Divisione Italia e delle Pubbliche Relazioni.

L'accordo nasce dalla volontà condivisa di rafforzare la collaborazione tra Italia e Francia e di favorire la partecipazione dei giovani alle opportunità offerte dai programmi nazionali ed europei. Un percorso che si inserisce anche nel quadro degli obiettivi del Trattato del Quirinale, che promuove la cooperazione bilaterale tra i due Paesi nei settori delle politiche giovanili, della formazione, della mobilità e della cittadinanza europea. Il Protocollo individua diversi ambiti di collaborazione: dall'informazione e dall'orientamento dei giovani alla promozione del Servizio Civile Universale, dalla progettazione europea alla mobilità internazionale, fino alla formazione e allo sviluppo di partenariati tra istituzioni e organizzazioni dei diversi Paesi europei. Tra le iniziative previste figurano l'organizzazione di eventi, seminari, campagne informative, incontri con scuole e università, laboratori di cittadinanza europea, percorsi di formazione linguistica e attività di preparazione alla mobilità internazionale.

Particolare rilevanza assume l'istituzione di un Tavolo Tecnico permanente, composto da rappresentanti delle due organizzazioni, che avrà il compito di individuare le priorità di intervento, elaborare un programma operativo annuale, monitorare le attività e promuovere nuove collaborazioni e opportunità di finanziamento.

La collaborazione potrà inoltre tradursi nella partecipazione congiunta a candidature nell'ambito di importanti programmi europei, tra cui Erasmus+, Corpo Europeo di Solidarietà, Interreg, CERV e Fondo Sociale Europeo Plus, oltre che ai programmi nazionali e regionali dedicati alle politiche giovanili.

“Questo Protocollo rappresenta un'importante opportunità per rafforzare il ruolo della Provincia di Salerno come soggetto promotore di cooperazione e sviluppo territoriale - dichiara il Consigliere delegato alle Politiche Comunitarie Michele Ciliberti. Vogliamo offrire ai giovani del nostro territorio maggiori occasioni per conoscere e cogliere le opportunità che l'Europa mette a disposizione in termini di formazione, volontariato, mobilità e crescita professionale. La collaborazione con il CSCE ci consentirà di ampliare le reti istituzionali e internazionali e di costruire percorsi concreti di partecipazione e cittadinanza europea”.

“La firma di oggi – prosegue Ciliberti – si inserisce in un percorso più ampio che la Provincia sta portando avanti attraverso il Settore Affari Generali e l'Ufficio Politiche Comunitarie, con l'obiettivo di intercettare risorse europee, sviluppare progettualità innovative e creare nuove opportunità per le comunità locali. La cooperazione internazionale rappresenta uno strumento fondamentale per valorizzare il capitale umano e sociale del nostro territorio.

L'intesa conferma, dunque, la volontà della Provincia di Salerno di investire nelle politiche europee, rafforzando le relazioni internazionali e promuovendo iniziative capaci di avvicinare sempre più i giovani alle opportunità offerte dall'Unione Europea”.

Anche Francesco Orlando, Vicedirettore del Collectif pour un Service Civique Européen, ha sottolineato il valore della collaborazione avviata con la Provincia di Salerno: “La sottoscrizione di questo Protocollo rappresenta un passo importante per rafforzare la cooperazione tra Italia e Francia e sviluppare nuove opportunità di mobilità, formazione e volontariato europeo per i giovani. Il nostro obiettivo è costruire una collaborazione concreta e duratura, capace di mettere in rete istituzioni, organizzazioni e territori, favorendo esperienze di cittadinanza attiva e crescita personale e professionale”. Marinella Linati, Responsabile Italia e Relazioni Pubbliche del CSCE, ha aggiunto: “Desidero rivolgere un particolare ringraziamento alla Provincia di Salerno, al Presidente Giuseppe Parente e al Consigliere Michele Ciliberti per la disponibilità e l'attenzione dimostrate. Un ringraziamento particolare va inoltre al Settore Affari Generali, alla Dirigente Antonella Famiglietti e al Responsabile dell'Ufficio Politiche Comunitarie, dott. Antonio Franza, per la professionalità, la collaborazione e l'impegno profusi, che hanno reso possibile la realizzazione di questa importante intesa”.