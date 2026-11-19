Lo massacra a bottigliate dopo una lite, arrestato per tentato omicidio Il fatto è avvenuto nella notte in un casolare abbandonato: le indagini dei carabinieri

È accusato di tentato omicidio aggravato l'uomo sottoposto a fermo dai carabinieri nell'ambito delle indagini su una violenta aggressione avvenuta nella notte del 17 novembre a Scafati, in provincia di Salerno.

IL FERMO

Il provvedimento è stato eseguito questa mattina dai militari della Sezione operativa del Reparto territoriale di Nocera Inferiore e della Tenenza di Scafati, su decreto emesso dalla Procura di Nocera Inferiore.

L'AGGRESSIONE NEL CASOLARE ABBANDONATO

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'aggressione sarebbe avvenuta all'interno di un casolare abbandonato nel comune di Scafati. Al culmine di una violenta lite, l'indagato avrebbe colpito ripetutamente la vittima con una bottiglia di vetro, provocandole gravissime lesioni al volto e in diverse parti del corpo.

L'INTERROGATORIO

Durante l'interrogatorio davanti al pubblico ministero, l'uomo avrebbe ammesso che c'era stata una colluttazione. La versione fornita è stata però ritenuta dagli investigatori incompatibile con gli elementi raccolti e con la gravità delle ferite riportate dalla vittima.