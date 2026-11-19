Con ogni probabilità era deceduta da diversi giorni la donna di 62 anni il cui corpo senza vita è stato rinvenuto ieri sera in un appartamento a Pagani.
A far scattare l'allarme, con l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri del Reparto territoriale, alcuni vicini che non riuscivano a contattarla.
Una volta entrati nell'appartamento, caschi rossi e militari si sono trovati davanti il cadavere della signora. La Procura di Nocera Inferiore coordina l'inchiesta, per chiarire la dinamica di quanto accaduto.