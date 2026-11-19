Tre donne uccise nel Salernitano, Polichetti: "Si chieda aiuto anche ai medici" L'invito rivolto a chi subisce violenze, minacce o maltrattamenti tra le mura domestiche

«Tre donne uccise in poche ore nel nostro territorio rappresentano una tragedia immane e una ferita profonda per tutta la comunità. Alle famiglie delle vittime rivolgo il mio più sincero cordoglio e la mia vicinanza». Lo dichiara Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell'Udc, intervenendo dopo i recenti femminicidi registrati nel territorio salernitano.

Polichetti lancia un appello alle donne che subiscono violenze, minacce o maltrattamenti tra le mura domestiche, invitandole a «non avere paura di parlare e a chiedere aiuto, rivolgendosi alle persone di fiducia, alle istituzioni e soprattutto al proprio medico di famiglia».

Il responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell'Udc si rivolge anche ai professionisti sanitari, sottolineando l'importanza di non sottovalutare eventuali segnali di violenza e di attivare tempestivamente, quando necessario, i percorsi di protezione e le segnalazioni previste dalla legge.

«Non possiamo permetterci di restare indifferenti: una parola ascoltata e un intervento tempestivo possono salvare una vita. La lotta al femminicidio deve coinvolgere tutti, dalla sanità alle istituzioni, dalle famiglie alla società civile. Dobbiamo rompere il muro del silenzio e costruire una rete capace di proteggere le donne prima che sia troppo tardi. Nessuna donna deve sentirsi sola o prigioniera della violenza», conclude Polichetti.