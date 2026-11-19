Cavese, trasferta ok per Monopoli ma con limitazioni Obbligo di fidelity card per i supporters metelliani

Semaforo giallo. I tifosi della Cavese possono ritornare in trasferta ma pur sempre nel nome delle limitazioni. Meno restringenti rispetto al solito ma pur sempre un ostacolo da superare. Per la sfida di sabato 21 Novembre ore 14,30 allo Stadio “Veneziani”, è attiva la vendita dei tagliandi per il settore ospiti solo ai possessori di Fidelity Card “Cavese 1919”. L’acquisto dei biglietti al prezzo di Euro 13 (compreso commissioni) ,sarà consentito fino a venerdì 20 novembre ore 19 presso la Cartoleria Tirrena di Corso Mazzini 87. Sarà necessario esibire insieme alla Fidelity Card anche un valido documento d’identità.