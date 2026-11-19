Salernitana, dubbio La Gumina e Varela Djamanca: c'è un'insidia La lista dei convocati scioglierà il dilemma sui due calciatori

L'ottimismo del post-Catania ha lasciato ben presto spazio alla cautela. Il sorriso di Vito Di Bari di domenica scorsa a chi gli chiedeva delle condizioni dei due riferimenti offensivi della Salernitana si è trasformato nell'oculatezza del pre-Casertana: “La situazione è borderline, vengono entrambi da infortuni particolari e non vedo l’ora di averli con noi, nel pieno della forma. Sono sicuro che mi potranno dare tantissimo. Ad esempio, La Gumina, che è tecnicamente importante ma anche tatticamente perchè riesce a fare un grande lavoro e a svuotare l’area, ritengo sia fondamentale riaverlo in rosa".

Rifinitura decisiva

Sia La Gumina che Varela Djamanca sono fermi da settimane. La Gumina andò ko nella settimana che portvava al derby con la Scafatese, Varela Djamnca prima del match con il Picerno. Oltre un mese per la punta, mentre per l'esterno siamo vicini ai 30 giorni di stop. Lo staff medico deciderà oggi. E c'è anche l'incognita sintetico, sempre pericoloso per i muscoli dei calciatori. Non è da escludere un nuovo doppio stop per riaverli al top settimana prossima.