Parlamento, Bicchielli lascia Forza Italia e aderisce alla Lega "Ci sono momenti in cui è necessario avere il coraggio di scegliere non per convenienza"

“Ci sono momenti nella vita politica in cui è necessario avere il coraggio di scegliere. Non per convenienza, ma per convinzione. Ho deciso di lasciare Forza Italia e di aderire alla Lega, riconoscendomi nel progetto politico di Matteo Salvini, nella sua visione del Paese e nella determinazione con cui affronta le sfide che attendono l’Italia”. Lo annuncia il deputato salernitano Pino Bicchielli, che ufficializza la propria adesione alla Lega.

“È una decisione maturata attraverso una riflessione seria e profonda. Ringrazio Forza Italia per il percorso condiviso, ma credo che la politica debba essere soprattutto visione, responsabilità e capacità di guardare avanti. Nella Lega riconosco una forza politica che difende con chiarezza le proprie idee e mette al centro questioni fondamentali: la sicurezza dei cittadini, la tutela delle famiglie, il lavoro, la riduzione della pressione fiscale, il sostegno alle imprese e la valorizzazione delle autonomie territoriali - ha aggiunto - Il Sud deve tornare protagonista delle politiche nazionali. Non abbiamo bisogno di assistenzialismo, ma di infrastrutture, investimenti, occupazione e servizi efficienti. Credo in un’autonomia che responsabilizzi i territori, garantendo pari diritti e opportunità a tutti i cittadini. La Campania ha enormi potenzialità che devono essere liberate attraverso una politica concreta, capace di ascoltare le comunità e rispondere alle loro esigenze”.

Il parlamentare ha poi precisato: “Continuerò a portare avanti le battaglie per la sicurezza ambientale, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la tutela del territorio, temi sui quali ho costruito una parte importante del mio impegno istituzionale”.

Infine, il riferimento ai vertici della Lega: “In Matteo Salvini riconosco una leadership determinata, capace di assumersi responsabilità e di difendere con coraggio le proprie convinzioni. Desidero ringraziare il ministro Matteo Salvini, il senatore Claudio Durigon e il deputato Gianpiero Zinzi per la fiducia, la disponibilità e l’attenzione dimostrate nei miei confronti. Il loro impegno rappresenta un punto di riferimento importante per chi, come me, crede nella necessità di rafforzare la presenza della Lega nel Mezzogiorno e costruire una proposta politica sempre più vicina alle esigenze dei territori. Aderisco alla Lega con entusiasmo e con la volontà di contribuire al rafforzamento del partito, a partire dalla Campania e dalla provincia di Salerno. Porto con me la mia storia, le mie battaglie e il mio radicamento territoriale. Non cambio i valori nei quali credo, scelgo il progetto politico che ritengo oggi più efficace per affermarli. Perché la politica non è difendere una posizione, ma avere il coraggio di costruire il futuro”.