Presentato nel Salone dei Marmi del Comune il calendario 2027 dell'Esercito Alla presenza del comandante del Reggimento "Cavalleggeri Guide", Gottardo Crivellotto

Presso il Salone dei Marmi del Palazzo di Città, è stato presentato il CalendEsercito 2027, dedicato al tema "I volti dell’Esercito", alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose.

L’evento, moderato dal giornalista Felice Naddeo, ha visto la partecipazione del comandante del Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) Colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto che ha illustrato i contenuti dell’opera insieme alla giornalista Patrizia Quaranta.

Il tema prescelto, “I volti dell’Esercito” ha l’obiettivo di raccontare la Forza Armata attraverso immagini d’impatto, colte in situazioni reali per accrescere l’autenticità e la forza emotiva del racconto visivo. È un calendario fotografico nel quale uomini e donne in uniforme sono ritratti durante attività addestrative e operative condotte tramite l’impiego di nuove tecnologie.

La scelta di raccontare l’Esercito attraverso i volti dei suoi Soldati e le loro esperienze nasce da una certezza: il fattore umano rappresenta il cuore pulsante della Forza Armata. Sono infatti i valori che definiscono l’identità del Soldato in un mondo dove più la tecnologia accelera, più il ruolo dell’uomo diventa determinante per le nuove esigenze di deterrenza e difesa del Paese.

Il CalendEsercito 2027 realizza un percorso narrativo in un’opera editoriale nella quale la centralità dell’uomo emerge in un mondo dominato da sistemi sempre più avanzati e nel quale le nuove tecnologie rivestono un ruolo determinante. In questo contesto, il Soldato, con le sue competenze, la sua motivazione e, soprattutto, i suoi valori, resta l’arma più forte, più sicura e più efficace. Il “volto” dell’Esercito è inteso in senso estensivo, non solo quindi primi piani di soldati, ma competenze, impieghi e contesti dove militari e tecnologie interagiscono.

Tra le molteplicità degli impieghi della Forza Armata, il CalendEsercito 2027 vuole evidenziare la prontezza operativa, la dimensione internazionale, l’integrazione fra trasformazione e tradizione e ovviamente i valori fondanti dell’Esercito.