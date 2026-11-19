Scomparsa da 11 giorni, i soccorritori scandagliano il fiume Calore La donna ha lasciato l'auto nei pressi dell'area picnic "Le Sorgenti"

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato attivato questa mattina, su richiesta dei Carabinieri di Castelcivita, per partecipare alle ricerche di una donna scomparsa nel territorio del comune di Controne, in provincia di Salerno.

LA SCOMPARSA

La donna ha fatto perdere le proprie tracce 11 giorni fa, dopo aver parcheggiato l'auto nei pressi dell'area picnic "Le Sorgenti". Da allora non ha dato più notizie di sé.

LE SQUADRE IMPEGNATE NELLE RICERCHE

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto con diverse squadre di tecnici specializzati, impegnate a perlustrare le aree impervie intorno al luogo in cui è stata ritrovata l'auto.

LE ZONE PERLUSTRATE

Le ricerche si sono concentrate soprattutto lungo le sponde del fiume Calore, nelle insenature e nei tratti più difficili da raggiungere. I soccorritori hanno effettuato ricognizioni accurate, aiutandosi anche con i droni per osservare dall'alto le zone più complesse.

CHI PARTECIPA ALLE OPERAZIONI

Insieme ai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania hanno partecipato i Carabinieri del comando Stazione di Castelcivita e il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi.